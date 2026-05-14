В Грузии стартовали учения ССО совместно с пятью странами НАТО во главе с США

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Грузии при поддержке правящей партии «Грузинская мечта» реализует независимую политику с учетом национальных интересов. Тбилиси отказывается присоединяться к антироссийским санкциям и уж тем более воевать с РФ. Однако многовекторность бывшая советская республика сохраняет, пусть и не так откровенно, как армянский премьер Никол Пашинян.

Сегодня в закавказской республике стартовали многонациональные учения сил специальных операций (ССО) «Троянские следы — 2026». Наряду с грузинскими военнослужащими в них принимают участие спецподразделения Вооруженных сил пяти стран НАТО: США, Польши, Великобритании, Испании и Румынии. О проведении совместных учений сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии. Страна проводит у себя данные учения уже четвертый раз, хотя и с перерывом.

В опубликованном на сайте грузинского военного ведомства заявлении указано:

Учения «Троянские следы — 2026» проводятся в странах Восточной Европы и параллельно в Грузии под названием «Черноморские ворота — 2026». В Грузии будут отрабатываться как сухопутные, так и военно-морские операции.

В сообщении Министерства обороны Грузии говорится, что ежегодные международные военные учения «Троянские следы — 2026», как и предыдущие три, организованы по инициативе Министерства войны (ранее Минобороны) США. Помимо сил специальных операций, в них примут участие батальоны «Добровольцев обороны», представителей Национальной гвардии, разведывательных структур и территориальных резервов Вооруженных сил республики.

В 2024 году администрация Байдена взяла паузу на военное сотрудничество с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, что было связано с нежеланием грузинского руководства во всем следовать указаниям Вашингтона и Брюсселя. Однако в прошлом году уже при Трампе ВС США возобновили проведение совместных учений с Грузией, привлекая и другие страны НАТО.

