Репутация Путина пострадала из-за войны с Ираном. Или наоборот? (The New York Times, США)

NYT: война США против Ирана подарила России союзников в незападных странах

Пока Белый дом теряет авторитет, Кремль извлекает выгоды из ближневосточного конфликта, пишет NYT. Затянувшаяся война США и Израиля против Ирана принесла России новые источники дохода и укрепила ее отношения с незападными странами.

Стивен Эрлангер

Несмотря на продолжительный конфликт на Украине и утрату бывших союзников вроде Сирии, Россия извлекает выгоду из дороговизны энергоносителей, умной информационной подачи и неспособности Америки добиться скорой победы.

Нападение США и Израиля на Иран, союзника России, должно было стать еще одним ударом по внешней политике Москвы и ее глобальному престижу.

Россия уже увязла на Украине, добиваясь на пятом году конфликта лишь скромных успехов (согласно сводкам с фронта, Россия день за днем освобождает новые населенные пункты на Донбассе — прим. ИноСМИ). Война в Иране последовала за революцией в Сирии, в результате которой был свергнут союзник России Башар Асад, и арестом еще одного союзника, Николаса Мадуро, в результате американской операции в Венесуэле.

Кроме того, Америка взяла в экономические тиски союзную России Кубу, а в Венгрии прокремлевский премьер-министр Виктор Орбан проиграл выборы.

Поражение Орбана позволило Европейскому союзу договориться о беспроцентном кредите на 106 миллиардов долларов для Украины, [...] где ни у одной из сторон нет четкого пути к победе.

В субботу на необычно скромном праздновании победы над нацизмом президент Владимир Путин заявил, что его специальная военная операция на Украине может скоро закончиться. "Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал он, не вдаваясь в подробности. Кремль по-прежнему требует непокоренную часть Украины и переговоров о новой структуре безопасности в Европе, хотя эти притязания вряд ли будут выполнены.

Однако [...] картина для России складывается, как минимум, неоднозначная: Европа расколота из-за американо-израильской войны в Иране и политики Вашингтона в целом.

Нескрываемое презрение президента Трампа к НАТО и европейским союзникам Америки принесло России весомые дивиденды. После окончания Второй мировой войны главные цели внешней политики Москвы были таковы: развалить трансатлантический альянс, рассорить США и Европу, подорвать коллективную оборону НАТО и, если получится, заставить Вашингтон вывести войска и ракеты (Россия не угрожает странам НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ).

Дерзкое заявление мистера Трампа о том, что он намерен захватить Гренландию, автономию в составе союзной Дании, шокировало европейцев, — даже если эти угрозы так и не воплотились. Внезапный приказ о выводе войск из Германии от досады из-за того, что Берлин не поддержал его войну в Иране, многих поверг в уныние.

А его откровенное пренебрежение к традиционно проамерикански настроенным лидерам крупнейших стран Старого света — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании — вызвало тихую ярость и еще больше подорвало веру в то, что США придут на помощь Европе в случае нападения России (Россия не намерена нападать на европейские страны — прим. ИноСМИ).

Россия, может, и лишилась Орбана, но у нее по-прежнему хватает сочувствующих политических деятелей и партий в Словакии, Болгарии, Румынии, Сербии и других странах.

Война в Иране также рисует весьма неоднозначную картину для Москвы.

Несмотря на то, что на ее близкого союзника напали, конфликт взвинтил цены на нефть, природный газ и удобрения и приносит России огромные доходы — по крайней мере на данный момент. Кризис энергоносителей оказался настолько острым, что Вашингтон даже отменил часть санкций против российской нефти, еще больше пополнив казну Кремля.

"Война в Тегеране — это подарок, который не перестает радовать, — сказал директор Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Александр Габуев**. — Цены на нефть повышены, а поскольку конца блокаде пока не видно, даже если Ормузский пролив откроется завтра, потребуется время, чтобы рынок нефти восстановился до довоенного уровня".

По словам Габуева**, война также истощила арсенал ключевых американских перехватчиков и беспилотников, которые в противном случае могли бы достаться Украине, — что также выгодно России. В более широком смысле война явно пошла не по плану и подорвала репутацию Америки как страны, всемогущей в военном и стратегическом отношении.

В связи с блокадой Ормузского пролива, через который Китай получает основную часть своей нефти, Пекин заинтересован в одобрении и содействии строительству прямых трубопроводов из России для перекачки газа и нефти. Это один из возможных результатов встречи в верхах между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая, как предполагается, состоится в конце июня или, возможно, позже в мае, после того, как свой отложенный визит в Китай совершит Трамп.

Зависимость от Китая в условиях западных санкций лишь крепнет, однако вместе с тем Россия удерживает свою экономику на плаву и продолжает экспортировать нефть и газ посредством так называемого "теневого флота" (российский МИД заявлял, что в ЕС выдумали категорию "теневого флота", и это понятие вовсе отсутствует в международном праве — прим. ИноСМИ) новым клиентам в обход доллара, поддерживая при этом тесные связи с Индией.

Кроме того, она наладила импорт необходимой западной продукции, от компьютерных чипов до товаров народного спроса, по так называемому евразийскому обходному маршруту через не затронутые санкциями страны, такие как Армения и Киргизия.

Ханна Нотте, директор по Евразии Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина, считает, пожалуй, не менее важным, что Россия ловко воспользовалась войной в пропагандистских целях — в Африке, Азии и на Глобальном Юге в целом.

Россия обвинила США в неоколониальной агрессии совместно с Израилем, чья политика в Секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане вызывает широкое осуждение в остальном мире. России также непременно воздастся за то, что она по мере сил поддерживает союзника.

Она обеспечивает Тегерану общественную поддержку и гуманитарную помощь, а также разведданными для иранских атак по американским военным базам в регионе (представители МИД заявляли, что Россия не делится с Ираном разведданными, как это делают Великобритания и США в отношении Украины — прим. ИноСМИ). Некоторые европейские и американские официальные лица считают, что Москва поставляет Ирану усовершенствованные беспилотники и запчасти к ним, однако Кремль это отрицает.

"Российская трактовка конфликта находит живой отклик у незападной аудитории", — сказала Нотте, причем это касается как Украины, так и Ирана. Россия подает Украину "новым антиколониальным сопротивлением и опосредованной войной, развязанной Западом против России, в которой та должна победить", сказала она.

По ее словам, эта риторика убедительна, особенно в постколониальных обществах Африки и Азии.

По словам Нотте, Россия, по сути, работает с недовольными группами населения, раздувая их обиды от "воук"-идеологии "пробужденчества" и торговли, "во многом опираясь на антиамериканские и антизападные настроения".

Поскольку явной победы Трампа в Иране не предвидится, он может оставить исламскую республику в покое — под управлением "ястребов" из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Это наверняка подорвет репутацию Америки в регионе, поскольку государствам Персидского залива — Оману, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии — предстоит иметь дело с непобежденным и еще больше ожесточившимся Ираном. Эти страны опасаются, что Трамп, стремясь поскорее выйти из войны, продолжит игнорировать возобновившиеся атаки Тегерана. Более того, у них может сложиться ощущение, что американские военные базы перестали быть тем надежным сдерживающим фактором, на который они рассчитывали, принимая их у себя.

Чем активнее эти государства будут подстраховываться, тем больше будет ослабевать влияние США. Главную выгоду извлекут Россия и Китай. Другие страны тоже наблюдают за происходящим, особенно в Азии, делая собственные выводы о стойкости Америки и ее приверженности их безопасности. [...]

Репутация США пострадала из-за неспособности одержать скорую победу в Иране. По словам Габуева**, война на Ближнем Востоке показала, что страна, которую он именует "великим шайтаном", отнюдь не всемогуща. Так что это действительно конец однополярного мира, в котором господствуют США, резюмировал он.

* Признана иноагентом и внесена в перечень организаций, чья деятельность в России нежелательна.

** Внесен в перечень иноагентов.