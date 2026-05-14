Репутация Путина пострадала из-за войны с Ираном. Или наоборот? (The New York Times, США)

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Пока Белый дом теряет авторитет, Кремль извлекает выгоды из ближневосточного конфликта, пишет NYT. Затянувшаяся война США и Израиля против Ирана принесла России новые источники дохода и укрепила ее отношения с незападными странами.

Стивен Эрлангер

Несмотря на продолжительный конфликт на Украине и утрату бывших союзников вроде Сирии, Россия извлекает выгоду из дороговизны энергоносителей, умной информационной подачи и неспособности Америки добиться скорой победы.

Нападение США и Израиля на Иран, союзника России, должно было стать еще одним ударом по внешней политике Москвы и ее глобальному престижу.

Россия уже увязла на Украине, добиваясь на пятом году конфликта лишь скромных успехов (согласно сводкам с фронта, Россия день за днем освобождает новые населенные пункты на Донбассе — прим. ИноСМИ). Война в Иране последовала за революцией в Сирии, в результате которой был свергнут союзник России Башар Асад, и арестом еще одного союзника, Николаса Мадуро, в результате американской операции в Венесуэле.

Кроме того, Америка взяла в экономические тиски союзную России Кубу, а в Венгрии прокремлевский премьер-министр Виктор Орбан проиграл выборы.

Поражение Орбана позволило Европейскому союзу договориться о беспроцентном кредите на 106 миллиардов долларов для Украины, [...] где ни у одной из сторон нет четкого пути к победе.

В субботу на необычно скромном праздновании победы над нацизмом президент Владимир Путин заявил, что его специальная военная операция на Украине может скоро закончиться. "Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал он, не вдаваясь в подробности. Кремль по-прежнему требует непокоренную часть Украины и переговоров о новой структуре безопасности в Европе, хотя эти притязания вряд ли будут выполнены.

Однако [...] картина для России складывается, как минимум, неоднозначная: Европа расколота из-за американо-израильской войны в Иране и политики Вашингтона в целом.

Нескрываемое презрение президента Трампа к НАТО и европейским союзникам Америки принесло России весомые дивиденды. После окончания Второй мировой войны главные цели внешней политики Москвы были таковы: развалить трансатлантический альянс, рассорить США и Европу, подорвать коллективную оборону НАТО и, если получится, заставить Вашингтон вывести войска и ракеты (Россия не угрожает странам НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ).

Дерзкое заявление мистера Трампа о том, что он намерен захватить Гренландию, автономию в составе союзной Дании, шокировало европейцев, — даже если эти угрозы так и не воплотились. Внезапный приказ о выводе войск из Германии от досады из-за того, что Берлин не поддержал его войну в Иране, многих поверг в уныние.

А его откровенное пренебрежение к традиционно проамерикански настроенным лидерам крупнейших стран Старого света — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании — вызвало тихую ярость и еще больше подорвало веру в то, что США придут на помощь Европе в случае нападения России (Россия не намерена нападать на европейские страны — прим. ИноСМИ).

Россия, может, и лишилась Орбана, но у нее по-прежнему хватает сочувствующих политических деятелей и партий в Словакии, Болгарии, Румынии, Сербии и других странах.

Война в Иране также рисует весьма неоднозначную картину для Москвы.

Несмотря на то, что на ее близкого союзника напали, конфликт взвинтил цены на нефть, природный газ и удобрения и приносит России огромные доходы — по крайней мере на данный момент. Кризис энергоносителей оказался настолько острым, что Вашингтон даже отменил часть санкций против российской нефти, еще больше пополнив казну Кремля.

"Война в Тегеране — это подарок, который не перестает радовать, — сказал директор Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Александр Габуев**. — Цены на нефть повышены, а поскольку конца блокаде пока не видно, даже если Ормузский пролив откроется завтра, потребуется время, чтобы рынок нефти восстановился до довоенного уровня".

По словам Габуева**, война также истощила арсенал ключевых американских перехватчиков и беспилотников, которые в противном случае могли бы достаться Украине, — что также выгодно России. В более широком смысле война явно пошла не по плану и подорвала репутацию Америки как страны, всемогущей в военном и стратегическом отношении.

В связи с блокадой Ормузского пролива, через который Китай получает основную часть своей нефти, Пекин заинтересован в одобрении и содействии строительству прямых трубопроводов из России для перекачки газа и нефти. Это один из возможных результатов встречи в верхах между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая, как предполагается, состоится в конце июня или, возможно, позже в мае, после того, как свой отложенный визит в Китай совершит Трамп.

Зависимость от Китая в условиях западных санкций лишь крепнет, однако вместе с тем Россия удерживает свою экономику на плаву и продолжает экспортировать нефть и газ посредством так называемого "теневого флота" (российский МИД заявлял, что в ЕС выдумали категорию "теневого флота", и это понятие вовсе отсутствует в международном праве — прим. ИноСМИ) новым клиентам в обход доллара, поддерживая при этом тесные связи с Индией.

Кроме того, она наладила импорт необходимой западной продукции, от компьютерных чипов до товаров народного спроса, по так называемому евразийскому обходному маршруту через не затронутые санкциями страны, такие как Армения и Киргизия.

Ханна Нотте, директор по Евразии Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина, считает, пожалуй, не менее важным, что Россия ловко воспользовалась войной в пропагандистских целях — в Африке, Азии и на Глобальном Юге в целом.

Россия обвинила США в неоколониальной агрессии совместно с Израилем, чья политика в Секторе Газа, на Западном берегу и в Ливане вызывает широкое осуждение в остальном мире. России также непременно воздастся за то, что она по мере сил поддерживает союзника.

Она обеспечивает Тегерану общественную поддержку и гуманитарную помощь, а также разведданными для иранских атак по американским военным базам в регионе (представители МИД заявляли, что Россия не делится с Ираном разведданными, как это делают Великобритания и США в отношении Украины — прим. ИноСМИ). Некоторые европейские и американские официальные лица считают, что Москва поставляет Ирану усовершенствованные беспилотники и запчасти к ним, однако Кремль это отрицает.

"Российская трактовка конфликта находит живой отклик у незападной аудитории", — сказала Нотте, причем это касается как Украины, так и Ирана. Россия подает Украину "новым антиколониальным сопротивлением и опосредованной войной, развязанной Западом против России, в которой та должна победить", сказала она.

По ее словам, эта риторика убедительна, особенно в постколониальных обществах Африки и Азии.

По словам Нотте, Россия, по сути, работает с недовольными группами населения, раздувая их обиды от "воук"-идеологии "пробужденчества" и торговли, "во многом опираясь на антиамериканские и антизападные настроения".

Поскольку явной победы Трампа в Иране не предвидится, он может оставить исламскую республику в покое — под управлением "ястребов" из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Это наверняка подорвет репутацию Америки в регионе, поскольку государствам Персидского залива — Оману, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии — предстоит иметь дело с непобежденным и еще больше ожесточившимся Ираном. Эти страны опасаются, что Трамп, стремясь поскорее выйти из войны, продолжит игнорировать возобновившиеся атаки Тегерана. Более того, у них может сложиться ощущение, что американские военные базы перестали быть тем надежным сдерживающим фактором, на который они рассчитывали, принимая их у себя.

Чем активнее эти государства будут подстраховываться, тем больше будет ослабевать влияние США. Главную выгоду извлекут Россия и Китай. Другие страны тоже наблюдают за происходящим, особенно в Азии, делая собственные выводы о стойкости Америки и ее приверженности их безопасности. [...]

Репутация США пострадала из-за неспособности одержать скорую победу в Иране. По словам Габуева**, война на Ближнем Востоке показала, что страна, которую он именует "великим шайтаном", отнюдь не всемогуща. Так что это действительно конец однополярного мира, в котором господствуют США, резюмировал он.

* Признана иноагентом и внесена в перечень организаций, чья деятельность в России нежелательна.

** Внесен в перечень иноагентов.

