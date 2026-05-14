Войти
Военное обозрение

Главы Китая и Таджикистана в Пекине договорились бороться с «тремя силами зла»

228
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пекине главы Китая Си Цзиньпин и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о непрестанном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ ознаменовал новый этап в развитии двусторонних отношений, как пишет об этом китайская пресса.

Эмомали Рахмон находится в Китае с четырехдневным государственным визитом, который начался в понедельник, 11 мая, и продлится до 14 мая 2026 года.

В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что твёрдая взаимная поддержка составляет основу китайско-таджикских отношений:

Независимо от изменений во внешней среде, Китай и Таджикистан всегда останутся добрыми соседями, помогающими друг другу, добрыми друзьями, искренне доверяющими друг другу, и добрыми партнёрами, объединяющими усилия для развития.

По словам Си Цзиньпина, подписание договора в полной мере демонстрирует высокий уровень политического взаимного доверия между двумя странами и обеспечивает надёжную гарантию вечной дружбы из поколения в поколение.

Эмомали Рахмон приветствовал подписание документа, отметив, что он открывает новый исторический этап в отношениях и создаёт широкие перспективы для долгосрочного сотрудничества.

В последние годы двусторонние связи Пекина и Душанбе развиваются. В 2023 году страны объявили о построении китайско-таджикского сообщества с общим будущим, а в 2024 году подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Си Цзиньпин трижды посещал Таджикистан с государственными визитами (в 2014, 2019 и 2024 годах), а Эмомали Рахмон побывал в Китае уже 22 раза за годы своего президентства.

В ходе переговоров 12 мая Си и Рахмон обсудили углубление практического сотрудничества. Си Цзиньпин призвал к тесной координации стратегий развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь», укреплению торгово-экономических связей, реализации крупных проектов, а также расширению взаимодействия в сферах зелёной энергетики, цифровой экономики, «умных городов», искусственного интеллекта и технологических инноваций. Когда именно проекты «умных городов» будут реализованы в Таджикистане, не сообщается.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в правоохранительной сфере и безопасности для совместной борьбы с «тремя силами зла» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Подчёркивается взаимодействие силовых и специальных структур на этом фронте работ.

Рахмон подтвердил приверженность Таджикистана принципу «одного Китая» (вместе с Тайванем) и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых, искусственного интеллекта, технологических инноваций, а также в расширении образовательных и гуманитарных обменов.

По данным МИД КНР, двусторонний товарооборот в первом квартале 2026 года достиг 790 миллионов долларов, показав рост более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Таджикистан
Тайвань
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США