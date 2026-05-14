Главы Китая и Таджикистана в Пекине договорились бороться с «тремя силами зла»

В Пекине главы Китая Си Цзиньпин и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о непрестанном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ ознаменовал новый этап в развитии двусторонних отношений, как пишет об этом китайская пресса.

Эмомали Рахмон находится в Китае с четырехдневным государственным визитом, который начался в понедельник, 11 мая, и продлится до 14 мая 2026 года.

В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что твёрдая взаимная поддержка составляет основу китайско-таджикских отношений:

Независимо от изменений во внешней среде, Китай и Таджикистан всегда останутся добрыми соседями, помогающими друг другу, добрыми друзьями, искренне доверяющими друг другу, и добрыми партнёрами, объединяющими усилия для развития.

По словам Си Цзиньпина, подписание договора в полной мере демонстрирует высокий уровень политического взаимного доверия между двумя странами и обеспечивает надёжную гарантию вечной дружбы из поколения в поколение.

Эмомали Рахмон приветствовал подписание документа, отметив, что он открывает новый исторический этап в отношениях и создаёт широкие перспективы для долгосрочного сотрудничества.

В последние годы двусторонние связи Пекина и Душанбе развиваются. В 2023 году страны объявили о построении китайско-таджикского сообщества с общим будущим, а в 2024 году подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Си Цзиньпин трижды посещал Таджикистан с государственными визитами (в 2014, 2019 и 2024 годах), а Эмомали Рахмон побывал в Китае уже 22 раза за годы своего президентства.

В ходе переговоров 12 мая Си и Рахмон обсудили углубление практического сотрудничества. Си Цзиньпин призвал к тесной координации стратегий развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь», укреплению торгово-экономических связей, реализации крупных проектов, а также расширению взаимодействия в сферах зелёной энергетики, цифровой экономики, «умных городов», искусственного интеллекта и технологических инноваций. Когда именно проекты «умных городов» будут реализованы в Таджикистане, не сообщается.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в правоохранительной сфере и безопасности для совместной борьбы с «тремя силами зла» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Подчёркивается взаимодействие силовых и специальных структур на этом фронте работ.

Рахмон подтвердил приверженность Таджикистана принципу «одного Китая» (вместе с Тайванем) и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых, искусственного интеллекта, технологических инноваций, а также в расширении образовательных и гуманитарных обменов.

По данным МИД КНР, двусторонний товарооборот в первом квартале 2026 года достиг 790 миллионов долларов, показав рост более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.