Конгресс оценил стоимость "Золотого купола" в 1,2 трлн. долл. с учетом расходов на эксплуатацию в течение 20 лет

Система ПРО США «Золотой купол»
ЦАМТО, 13 мая. Создание американской системы ПРО "Золотой купол" обойдется в 1,2 трлн. долл., что многократно превышает оценку Пентагона.

Как передает "РИА Новости", это следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (CBO).

"Создание национальной системы противоракетной обороны "Золотой купол", возможности которой в целом соответствуют параметрам, изложенным в указе президента, обойдется примерно в 1,2 трлн. долл. с учетом разработки, развертывания и эксплуатации в течение 20 лет", – сообщается в докладе.

При этом в марте руководитель программы "Золотой купол" генерал космических сил США Майкл Гетлейн заявлял, что стоимость новой системы ПРО США составит не более 185 млрд. долл.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

