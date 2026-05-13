Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»

Руководство Беларуси продолжает демонстрировать готовность к определённым разумным компромиссам в отношениях с западными соседями, которые, как известно, на протяжении целого ряда лет не отличаются дружелюбием. За такую принципиальную позицию своего белорусского коллегу недавно поблагодарил президент США Дональд Трамп.

«Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Это так приятно!», – написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Речь идёт о достигнутых на днях договорённостях по освобождению трёх поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения.

Как ранее отмечалось на страницах «Белорусского военно-политического обозрения», со стороны официального Минска уже делались подобные жесты доброй воли в интересах налаживания конструктивного взаимодействия. При этом, конечно же, не оставался без внимания и прагматичный аспект вопроса. Белорусская сторона получала взамен от США ряд существенных послаблений санкционного режима.

На сегодняшний день, как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, Минск и дальше готов к развитию сотрудничества с соседями, в частности к проведению консультаций с Варшавой по теме двусторонних отношений. Тем более что, как подчеркнул министр, «так сложилось, что все вопросы сняты сегодня». То есть, Беларусь по своей инициативе устранила причины, по которым у польской стороны ранее были «некие условия».

«Пожалуйста, мы готовы к проведению консультаций с польской стороной на уровне замминистров, на другом уровне — какого-то уполномоченного и так далее. Чтобы для начала отработать весь комплекс отношений. Кто-то должен сесть и сделать чёткий разбор полётов, где же мы сегодня с польской стороной находимся, по всему кругу отношений. Я думаю, что это должны сделать МИД», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси. После чего Рыженков добавил, что «мяч находится на польской стороне».

Весьма характерно, что все участвующие в данном процессе стороны понимают выгоду от налаживания конструктивного диалога. На это также указывал Максим Рыженков. «У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы, от этого только выиграют обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству (слушайте, железная дорога не работает, самолеты не летают, ряд пунктов пропуска остается закрытым, очереди сумасшедшие), то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов», — сказал он.

Примечательно, что накануне в Литве лидер литовских социал-демократов М.Синкявичюс, призывая президента страны к обсуждению единой позиции по Беларуси, так же в качестве аргумента привёл экономическую выгоду для литовского бизнеса и сельского хозяйства. То есть, очевидно, что и в Варшаве, и в Вильнюсе, и тем более в Минске присутствует понимание того, что в подходе к «соседским отношениям» нужно что-то менять, и, естественно, в сторону улучшения.

Но, если в Минске для этого ни у кого разрешения спрашивать не нужно, то в столицах Польши и Литвы присутствует сильная зависимость от политической повестки Евросоюза. С другой стороны, недвусмысленный посыл из-за океана, который для Варшавы и Вильнюса всегда олицетворяет экономическую составляющую, уже дошёл до адресатов. Теперь остаётся только наблюдать, что же возобладает – здравый (прагматичный) смысл или политические амбиции.

Владимир Вуячич