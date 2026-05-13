Поиск выхода из тупика: готовы ли Киев и Европа к реальным переговорам по Украине

Владимир Костырев — о сигналах Москвы, заявлениях ЕС и выпадах Зеленского

После дипломатической активности в начале года переговоры по Украине словно бы зашли в тупик. Киев "уперся" в вопросе вывода войск из Донбасса, а США отвлеклись на войну с Ираном. После более чем двухмесячной паузы инициативу в поиске урегулирования вновь взяла на себя Россия.

Путь к дипломатии открыт

В частности, Москва продемонстрировала готовность к деэскалации, объявив перемирие на 8–9 мая и поддержав инициативу президента США Дональда Трампа продлить режим тишины еще на два дня. На этом фоне президент РФ Владимир Путин, общаясь с прессой вечером 9 мая, констатировал: сейчас "дело идет к завершению" конфликта. Российский лидер подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Зеленским в любой точке мира, но с четким условием — только для подписания финальных договоренностей. При этом предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров с Европой Путин назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Ранее в тот же день помощник президента Юрий Ушаков прямо обозначил главную преграду для дипломатии (фактор, из-за которого и остановились переговоры) — отказ Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса. Эту позицию закрепил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва открыта для контактов по завершению конфликта, в том числе в трехстороннем формате с участием Вашингтона.

На мой взгляд, все это — важнейший сигнал со стороны Москвы. Европа получает возможность участвовать в переговорах об урегулировании отношений в сфере безопасности на континенте. Для Украины обозначен путь к дипломатическому решению. Но вести переговоры сам с собой не будешь — все зависит от того, захотят ли в Киеве и на Западе сделать шаг навстречу.

Клоунада Зеленского

Однако, видимо, ждать разумной позиции от нынешних украинских властей не приходится (да, думаю, и не стоит).

Киев пережил зиму, добился (пока номинального — деньги обещают начать переводить в июне) разблокирования кредита от ЕС на €90 млрд и, судя по всему, решил, что теперь им сам черт не брат. Как и США. Подтверждает это и целый ряд американских и европейских изданий — в последние дни немало публикаций о том, что Киев все меньше оглядывается на Вашингтон. Администрация Зеленского действует самостоятельно в расчете на то, что нынешний украинский военно-промышленный комплекс, значительная часть которого размещена в Европе, позволит вести боевые действия даже при сокращении американской поддержки. Это, конечно, заблуждение (очень опасное для украинцев). Но кого боги хотят покарать, того сначала лишают разума.

Режим тишины украинской стороной не соблюдался. По данным Минобороны РФ, за период действия прекращения огня в зоне СВО зафиксировано более 30 тыс. случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Более того, риторика Зеленского накануне и во время Дня Победы в очередной раз оказалась за гранью хоть какого-то дипломатического этикета. Попытки диктовать условия проведения парада на Красной площади (по факту — прямые угрозы) или давать на него "разрешение" выглядят кощунственно. 9 мая — это день общей памяти о подвиге предков. Подобные заявления — явно не тот фундамент, на котором строятся переговоры, это не слова человека, готового к ним.

В плане переговорных позиций подвижек также не наблюдается — Киев продолжает отказываться выводить войска из Донбасса. При этом становится все очевиднее, что кровь там льется только ради политических амбиций Зеленского. Аргументы украинских властей о том, что Славянск и Краматорск представляют собой важнейшие укрепрайоны для обеспечения безопасности, несостоятельны. В современных условиях удержание фронта обеспечивается не столько стационарными позициями, сколько массовым применением дронов. Любая "крепость" падет, как только БПЛА перережут пути снабжения гарнизона. В этом смысле на юге — в Запорожской и Херсонской областях, где фронт проходит по степи, — позиции Украины еще более уязвимы.

Очевидно и то, что большая часть населения на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса не лояльна Киеву и ждет прихода российских войск. Те же, кто придерживается других взглядов, давно выехали в центральные и западные регионы.

При этом использование экономического потенциала региона после конфликта потребует огромных инвестиций. Учитывая критическое состояние энергетики и промышленности по всей стране, Киеву неизбежно придется выбирать: вливать средства в этот регион или спасать десятки других областей, также нуждающихся в ресурсах.

Реальная цель удержания Донбасса — это выживание самого Зеленского. А в лучшем случае (конечно, для него) — попытка потешить его политические амбиции по переизбранию на новый президентский срок. В его риторике давно не слышно лозунгов о "стратегическом поражении России", "кофе в Крыму" или "границах 1991 года" — эти тезисы окончательно вытеснены из повестки после провалов прошлых наступательных кампаний. Теперь Зеленский рассчитывает "продать" украинцам сохранение хотя бы части Донбасса как некий военный успех. Поэтому он будет до последнего отказываться от любых уступок в этом вопросе. Вопреки здравому смыслу.

Европейские "миролюбцы"

Новым (неожиданным) импульсом в процессе урегулирования стала информация источника ТАСС о том, что главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече на Кипре 26–27 мая будут обсуждать "список европейских требований к России" для "возможного начала переговоров". Эту информацию 11 мая официально подтвердила представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Неожиданными эти сведения стали потому, что в последние месяцы сложилось стойкое впечатление (небезосновательно), что Брюссель не рассматривает других вариантов, кроме как финансировать боевые действия Киева против России "до последнего украинца", пока сам ЕС форсированно перевооружается.

Коль Евросоюз действительно (а не голословно) готов отказаться от этой позиции и конструктивно участвовать в переговорах, то можно только приветствовать подобные порывы. Однако Каллас буквально во время визита в Кишинев 8 мая заявляла, что одним из требований ЕС к России станет "вывод войск" из Приднестровья. Если и остальные "условия" будут такими же, то говорить Москве с европейцами будет не о чем. Та же Каллас уже отвергла кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика от Европы с РФ — предложив себя. Политик, сделавший карьеру на бескомпромиссной враждебности к Москве, едва ли способен выступать объективным модератором. Скорее мы имеем дело с попыткой "перехватить повестку" и облечь заведомо нереалистичные ультиматумы в дипломатическую обертку.

Если бы Евросоюз действительно хотел мира, он мог бы, например, приостановить выделение Киеву кредита на €90 млрд. Реальные действия сказали бы о намерениях лучше любых слов.

Ермак — "черный лебедь"

Классический "черный лебедь" — это труднопрогнозируемое и редкое событие с масштабными последствиями. Обвинения в коррупции против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, ставшие продолжением череды скандалов, пожалуй, не были совсем уж непредсказуемыми, однако их влияние точно будет значительным.

По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сам Зеленский пока не фигурирует в уголовном деле. Впрочем, украинские СМИ пишут, что президент не мог не знать о многомиллионных хищениях своего старого друга и делового партнера.

Коррупционный скандал в верхах, вспыхнувший в конце 2025 года и вроде бы уже затухший, разгорелся с новой силой. Прошлый раунд Зеленскому удалось "пересидеть", но теперь можно ожидать вновь активизации разговоров о правительстве национального единства (со стороны оппозиции) и углубления раскола в Верховной раде. Парламент и без того буксует: несмотря на давление правительства и офиса Зеленского, депутаты не могут принять ряд ключевых законов, на которых настаивают Евросоюз и Международный валютный фонд. Новый кризис может стоить Зеленскому кресла или как минимум создаст давление, которое лишит его возможности отстаивать максималистские позиции на будущих переговорах

В беседе со мной экс-премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность: за обвинениями против Ермака, как и за всем "Миндичгейтом" (название пошло от фамилии бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника Зеленского и совладельца студии "Квартал 95"; по версии следствия, через него осуществлялись теневые контакты между офисом президента и олигархическими структурами), стоит Вашингтон и лично американский президент, который резко отрицательно относится к Зеленскому. Не исключено, что новый виток дела — это реакция на очередную попытку Киева выйти из-под влияния Белого дома. Украинские элиты связаны с Соединенными Штатами теснейшими узами, и у кураторов найдутся десятки способов об этом напомнить.

Вполне вероятно, что так Трамп принуждает Зеленского к сговорчивости. Ведь активизация мирного процесса в августе — сентябре 2025 года началась именно после провала попытки Киева ограничить полномочия антикоррупционных органов. Следующий шаг навстречу переговорам в начале 2026-го последовал почти сразу за "Миндичгейтом". Время покажет, сработает ли этот рычаг давления в третий раз.

Все это в сумме дает (лично мне) некую надежду на активизацию работы по урегулированию конфликта. Однако у этих усилий много противников, и главный среди них — Киев. В любом случае, как сказал президент России, выступая на параде на Красной площади, "победа всегда была и всегда будет за нами".

Владимир Костырев, Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

