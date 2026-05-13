Шеф Пентагона ответил на слухи об уязвимости США из-за нехватки боеприпасов

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет.
Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет.
Проблема сокращения запасов вооружения США на фоне конфликта с Ираном является «преувеличенной». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в палате представителей, пишет The Guardian.

«Проблема боеприпасов была безрассудно и бесполезно преувеличена. <…> У нас есть все, что нам необходимо, и в больших количествах», — сказал он.

Хегсет также сообщил, что американские вооруженные силы готовы к любому решению президента США по Ирану, включая план эскалации.

В The Guardian напомнили слова сенатора-демократа Марка Келли, который заявил об истощении запасов американских крылатых ракет Tomahawk, армейских тактических ракетных систем, перехватчиков SM-3, снарядов Thaad и ракет для ЗРК Patriot во время конфликта в Иране. Сенатор предупредил, что пополнение запасов может занять годы и оставит США уязвимыми для любого будущего противостояния.

До этого американский лидер заявил, что США могут «вечно» вести войны из-за неограниченных запасов оружия. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к победе «по-крупному».

Ранее шеф Пентагона заявил о священной миссии США.

Алена Зиновьева

