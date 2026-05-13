Шеф Пентагона рассказал о перенятом у Украины опыте в использовании беспилотников

Хегсет: США используют уроки применения БПЛА на Украине

Вооруженные силы (ВС) США используют в режиме реального времени знания, полученные на основании анализа применения беспилотников в ходе конфликта на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Запись выступления опубликована на C-Span.

По его словам, на Украину ездили многие американские должностные лица высокого ранга, где узнали «многое».

Хегсет добавил, что лично одобрял направление личного персонала, чтобы получить информацию о применении беспилотников в наступательном и оборонительном планах.

Он отметил, что это было необходимо, чтобы гарантировать, что американская сторона усваивает каждый возможный урок российско-украинского конфликта и внедрит это в свои действия, когда потребуется доминирование беспилотников.

До этого сообщалось, что США планируют перейти к использованию FPV-дронов Bumblebee для борьбы с вражеским беспилотникам, отказавшись от дорогостоящих систем перехвата и опираясь на свой опыт ведения боевых действий в последние несколько лет.

Ранее США внедрили украинские военные технологии на одной из баз.

Самер Мустафа