Зеленский сыт по горло и больше не намерен разводить с администрацией Трампа политес (The New York Times, США)

NYT: Украина перестала рассчитывать на помощь США из-за войны в Иране

Киев начал отстраняться от США после начала войны в Иране, пишет NYT. По словам журналистов, Украине пришлось стать "более самостоятельной", когда внимание Вашингтона сместилось на Ближний Восток. Теперь стране придется выпрашивать помощь у новых спонсоров.

Ким Баркер (Kim Barker), Констан Меё (Constant Méheut), Мария Вареникова (Maria Varenikova)

Мирные переговоры продолжаются, однако Украина стала более самостоятельной, и Владимир Зеленский как будто отстраняется от США.

Проблема назревала уже давно. Более года назад, после инаугурации президента Трампа, США перестали быть тем надежным партнером Украины в борьбе с Россией, что были прежде. И глава украинского режима Зеленский постепенно оказывается от этих отношений, отмежевываясь от крупнейшего союзника.

Это, если можно так выразиться, "раздельное проживание", во многом началось из-за войны США и Израиля с Ираном. Мирные переговоры по Украине были приостановлены с конца февраля, когда на Тегеран посыпались первые бомбы. Сейчас же дипломатия и вовсе дышит на ладан, и Зеленский не стесняется критиковать США, хотя это было немыслимо еще в прошлом году, когда Украина сопротивлялась стремлению администрации Трампа к скорому миру, выгодному России.

С начала войны в Иране у американских переговорщиков "нет времени на Украину", посетовал Зеленский. Решение Америки приостановить часть санкций против российской нефти в надежде ослабить экономическую напряженность из-за иранской кампании, придает Кремлю "безнаказанности", возмутился он. Подталкивая Украину к сдаче территорий ради мира, администрация Трампа "придерживается избранной стратегии давить на Киев вместо Москвы", проворчал он.

Сегодня, после четырех лет боевых действий, Украина готовится к затяжному конфликту с Россией — при гораздо более скромной американской поддержке.

Мирные переговоры "мертвы", констатировал старший директор европейской политической консультационной фирмы Rasmussen Global Гарри Недельку. "Реальных переговоров больше нет. Никто ни с кем не разговаривает. У России для этого нет стимулов. А США уже не выглядят надежным и разумным посредником", — посетовал он.

Одна из причин неслыханной прежде откровенности Украины проста. Многолетние усилия по наращиванию оборонного производства увенчались тем, что Киев больше не нуждается в США. Более того, он открыто ищет покровительства других стран.

В прошлом месяце Зеленский заручился опорой всей Европы. Он поблагодарил за поддержку такие страны, как Германия и Италия, поскольку война с Ираном поставила под угрозу американские военные поставки Киеву. Он заключил соглашения о помощи странам Ближнего Востока в защите от иранских беспилотников — в надежде выстроить новые отношения в области безопасности.

Тернистый путь к потенциальному разрыву с США усеян неудачами и унижениями Украины. Через месяц после вступления в должность Трамп и его окружение опозорили Зеленского на встрече в Белом доме. Президент неоднократно утверждал, что конфликт развязала Украина, а не Россия, а его администрация добилась расположения Москвы, урезав помощь Киеву на 99%.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс беседуют с Владимиром Зеленским. Источник: © AP Photo / Mystyslav Chernov

До недавнего времени лидеры Украины предпочитали помалкивать, рассчитывая избежать полного разрыва. США по-прежнему предоставляют Киеву ключевые разведданные. Вашингтон обладает уникальными возможностями для посредничества между Россией и Украиной. И хотя американское правительство больше не снабжает Киев оружием напрямую — оно поступает на Украину на деньги западных союзников.

Логика была такая, что, если разозлить администрацию Трампа, иссякнет и эта помощь, а президент отвернется от Украины и всецело поддержит Владимира Путина.

Однако, наблюдая за сумбурной внешней политикой Трампа (угроза захватить Гренландию, нападение на Иран и так далее), Киев заключил, что ему следует развивать в себе самостоятельность.

Украина укрепила свой ВПК и подписала соглашения об обмене опытом в области беспилотной войны с другими странами в надежде получить инвестиции на миллиарды долларов. В то же время боевые успехи России практически застопорились (по данным Минобороны, СВО идет согласно планам — прим. ИноСМИ).

На сегодняшний день Украина сама производит основную часть своих беспилотников. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что киевские системы перехвата отечественного производства сбивают более 60% российских беспилотников. "Сегодня мы чувствуем себя более самодостаточными", — подчеркнула Гетманчук.

По словам президента киевского Центра трансатлантического диалога Максима Скрипченко, даже если приток оружия американского производства иссякнет полностью — а этот риск весьма реален, поскольку склады пустеют из-за войны в Иране, — Украина справится сама.

"Даже однажды одним прекрасным утром мы проснемся и увидим, что помощи нет, это уже не будет такой катастрофой, как прежде, — сказал Скрипченко. — Сегодня совсем не похоже на эпоху Байдена, когда мы сильно зависели от США".

Аналитики говорят, что сложнее всего будет заменить американские разведданные. Однако, по словам Скрипченко, в итоге и здесь могут помочь европейские альтернативы.

Киеву также нужны ракеты-перехватчики Patriot ("Патриот") американского производства — единственная реальная защита от российских баллистических ракет. Пока что Украина пытается создать собственные аналоги, но на это потребуется время. Какими бы безоблачными ни были американо-украинские отношения, США в любом случае не предоставят Киеву безграничное количество "Патриотов".

Что же до мирных переговоров, то украинский политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что они по-прежнему важны и что Киев не может полностью пренебречь сотрудничеством с Вашингтоном.

"Можно, конечно, сказать, что США — не лучший партнер и не лучший посредник на мирных переговорах, — сказал он. — Но США — и администрация Трампа — единственный реальный арбитр и самое влиятельное лицо в мирном процессе. И в этом смысле у нас нет альтернативы".

Хотя переговоры не привели к весомым результатам, Украина не рвет дипломатических отношений с США.

Когда Трамп предложил трехдневное прекращение огня начиная с субботы, Зеленский согласился — вопреки воцарившимся на Украине сомнениям, что оно будет неукоснительно соблюдаться, не говоря уже о том, что поспособствует установлению мира. Киев и Москва обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в первый же день.

В пятницу Зеленский вновь выразил надежду, что переговорщики Трампа — специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер — посетят Киев. Оба несколько раз ездили в Москву, но поездку в украинскую столицу пока не подтвердили. В воскресенье Зеленский заговорил менторским тоном, подчеркнув, что заключенное в рамках прекращения огня соглашение об обмене пленными должно быть исполнено. "Мы рассчитываем, что американская сторона сыграет активную роль в том, чтобы это обеспечить", — подчеркнул он.

Зеленский признал, что война с Ираном отвлекла внимание переговорщиков от Украины и временами приносила Киеву ущерб.

Вскоре после начала войны в феврале администрация Трампа сделала поблажки для российской нефти, уже загруженной в танкеры. Киев парировал, что эти льготы лишь умножат доходы Москвы, но не снизят цен.

По словам двух осведомленных украинских официальных лиц, в начале апреля, незадолго до истечения срока действия льгот, украинские чиновники посетили Вашингтон и потребовали от американцев не продлевать их. Их заверили, что этого не будет, сообщили чиновники на условиях анонимности.

Однако затем администрация Трампа продлила действие льгот. Зеленский раскритиковал этот шаг у себя в социальных сетях: "Каждый доллар, уплаченный за российскую нефть, — это деньги на войну". В интервью итальянскому радио и в социальных сетях он сказал: "Русские снова обвели американцев — причем самого президента США".

По словам двух украинских чиновников, этот эпизод подчеркнул, что Киев не может рассчитывать на Вашингтон.

Отвечая на вопрос о временной отмене санкций и общем охлаждении отношений, представитель Белого дома сообщил в электронном письме, что в отношении мирного соглашения Трамп настроен оптимистично.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Источник: © Kayla Bartkowski/ Getty Images

Другие удары на Украину обрушились по милости вице-президента Джей Ди Вэнса. В прошлом месяце Вэнс заявил, что Украина "препирается из-за считанных квадратных километров территории". Он усомнился в том, что защита земель в Донбассе, хребте будущей обороны страны, стоила тех огромных человеческих жертв.

На брифинге для прессы Зеленский сухо возразил: "При всем уважении, вице-президент в переговорах не участвует".

Зеленский добавил, что в противном случае у Вэнса было бы более глубокое понимание того, "чтó на самом деле представляет собой территория независимой Украины".

Несколько дней спустя Вэнс назвал решение прекратить финансовую поддержку Киева со стороны США и предъявить Европе счета за оборону Украины "поводом для гордости" для администрации.

Последствия войны в Иране не только стали очередным вызовом Зеленскому, но и придали ему смелости. Киев не только открыто критикует Вашингтон, но и продолжил удары по российской нефтяной инфраструктуре — вопреки призывам Америки их свернуть.

Во многих отношениях Зеленский напоминает других европейских лидеров, которые постепенно отворачиваются от Трампа.

Европа заменила США в качестве главного спонсора военной кампании Украины. Недавний кредит ЕС в размере 106 миллиардов долларов, во многом на военные нужды, даст Киеву больше возможностей, поскольку никто не рассчитывает, что конфликт скоро закончится.

Гетманчук, посол Украины при НАТО, заявила, что более глубокое сотрудничество между Украиной и Европой в итоге сделает Киев одним из столпов будущей европейской безопасности.

В конце апреля мы увидели еще одну прелюдию к Новому мировому порядку, которая говорит сама за себя. Трамп проговорил по телефону с Путиным полтора часа. Звонка Зеленскому не последовало.

Статья написана при участии Александры Николишиной, Натальи Новосоловой и Кассандры Виноград