В ходе учений НАТО у границ Союзного государства испытан «медицинский» дрон с ИИ

На территории девяти европейских стран вблизи с западными границами Союзного государства с апреля проходят учения армий НАТО Sword 26, которые стали самыми масштабными с начала конфликта на Украине. Несмотря на то что Трамп вроде как намеревается сократить военное присутствие американских ВС в некоторых европейских странах, данные маневры проходят под руководством Командования сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

В общей сложности в учениях задействовано более пятнадцати тысяч военнослужащих. Из них около шести тысяч — американский войсковой контингент, дислоцированный в разных странах Европы и дополнительные силы, переброшенные на континент из США. Остальной контингент (чуть менее 10 тысяч человек) сформирован национальными армиями стран-союзниц: Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.

Официально заявлено, что учения носят оборонительный характер. Однако в их ходе отрабатываются сложные атакующие маневры с использованием бронетехники. Особое внимание в ходе тренировок уделяется применению беспилотных летательных аппаратов различного типа, в том числе под управлением искусственного интеллекта.

В частности, объединенная группировка сил НАТО в составе польских и американских военнослужащих провела тестовые испытания тяжелого беспилотника с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенного для эвакуации раненых с поля боя. Испытания коптера прошли в районе польской деревни Бемово-Писке Варминско-Мазурское воеводство. Агентство «Рейтер» опубликовало видео процесса эвакуации.

Медицинский беспилотник, оснащенный специальными носилками, произвел эвакуацию манекена, который по сценарию имитирует тяжело раненого в бою военнослужащего. При этом в ходе полета специальные датчики контролируют жизненные показатели «раненого бойца». Коптер способен поднять груз весом более 100 кг и в режиме автономного полета доставить его в безопасную точку, где раненого ожидает эвакуационный автомобиль и военные медики. К моменту подлета БПЛА они уже имеют представление о тяжести ранений бойца и встречают его с подготовленными препаратами, включая запасы крови на случай экстренного переливания.