Союзники опасаются последствий для Украины: война с Ираном истощает запасы американского вооружения (The Washington Post, США)

WP: Европа стала скептически относиться к инициативе продавать оружие Украине

Некоторые европейские страны стали скептически относиться к инициативе PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения Украине через взносы стран НАТО, сообщает издание WP. Они боятся выделять новые средства и опасаются, что им придется ждать годами уже закупленное вооружение.

Ной Робертсон, Эллен Фрэнсис

По словам десяти дипломатов, чиновников и помощников конгрессменов, союзники США в Европе все больше обеспокоены ключевой программой администрации Трампа по вооружению Украины. Война с Ираном истощает американские запасы, а некоторые страны ставят под сомнение целесообразность таких расходов Пентагоном.

Ключевой проблемой являются длительные задержки в поставках американского оружия, вызванные войной в Иране. За два месяца боевых действий в регионе армия США совместно с Израилем быстро израсходовала запасы высокоточного оружия.

По словам официальных лиц, как только начались боевые действия в Иране, администрация Трампа так и не распорядилась отправить оружие, которое обещали Киеву. Однако европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что нехватка боеприпасов, а она уже влияет на их собственные оборонные заказы, со временем приведет к еще большим задержкам поставок на Украину.

Европейские страны, главные союзники Киева, покупают американское оружие в рамках инициативы под названием "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL). Руководство НАТО согласовало её летом 2025 года. Цель сделки — обеспечить регулярные поставки вооружений, которые может предоставить исключительно Пентагон. Речь идет, в том числе, о зенитных ракетных комплексах для защиты украинских городов от российских ударов.

Для Дональда Трампа эта сделка стала политической победой. В одном из предвыборных заявлений он обещал не тратить на Украину деньги американских налогоплательщиков.

Однако за последние месяцы некоторые европейские столицы стали относиться к программе PURL с большим скептицизмом. Источники сообщают, что руководство отдельных государств уже отказывается выделять на нее средства.Наши собеседники согласились дать комментарии The Washington Post на условиях анонимности, чтобы обсудить частные опасения и мнения по данному вопросу.

"Европейцы колеблются, потому что растет недоверие и неуверенность в том, на что конкретно пойдут эти деньги, — рассказал нам один из высокопоставленных европейских чиновников, намекая на потенциальное финансирование войны в Иране. — Мы вкладывались в PURL, но не сказать, что суммы были значительными".

Офис администрации Зеленского отказался комментировать запрос редакции The Washington Post по данной теме.

В течение последнего года администрация Трампа оказывала всяческое давление на европейские столицы, чтобы те покупали американское оружие для собственной обороны. Это происходило на фоне заявлений об увеличении оборонного бюджета НАТО. Но теперь, по словам источников, союзники столкнулись с сокращением запасов в Вашингтоне. Многие страны, от Европы до восточной Азии опасаются, что придется ждать несколько лет, чтобы получить уже оплаченное вооружение.

Обеспокоенность по поводу поставок оружия усилилась на фоне политического раскола между Трампом и его давними европейскими партнерами. Американский президент раскритиковал некоторых лидеров ЕС за отказ в содействии на иранском фронте и за нерешительность в поддержке США. Речь о войне, которая сотрясает Ближний Восток и оказывает давление на мировую экономику. После заявлений канцлера Фридриха Мерца о том, что Вашингтон "унижен" Тегераном, Пентагон объявил о выводе 5 тысяч военнослужащих из Германии.

Трамп не исключает, что следом за ФРГ американский военный контингент покинет и другие европейские страны, включая, например, Италию и Испанию.

В то время как Пентагон рассматривал возможность перенаправления оборонных заказов на Ближний Восток, высокопоставленный представитель военного ведомства в НАТО заявил на апрельской встрече в Киеве, что поставки PURL "продолжатся в соответствии с планом". Его слова подтвердили два высокопоставленных источника.

Представитель НАТО заявил, что страны выделили на эту инициативу более 5,5 миллиарда долларов. Он отметил, что союзники "вносят свой вклад" в PURL, включая недавние обещания Норвегии и Канады. В своем обращении чиновник добавил, что жизненно необходимое американское оружие "продолжает поступать на Украину и оказывает решающее влияние на поле боя".

Недоверие к программе PURL усилилось, поскольку страны-участницы начали задавать вопросы, как именно Пентагон распоряжается предоставленными деньгами. В марте газета Washington Post сообщила, что командование уведомило конгресс о планах использовать 750 миллионов долларов, предоставленных в рамках программы, для пополнения арсенала армии США. По словам нескольких чиновников, эта сумма поможет восполнить запасы вооружения, которое администрация Байдена распорядилась отправить на Украину. Однако о какой-либо дополнительной помощи Киеву речи не идет.

Официальные лица по обе стороны Атлантики задались вопросом, не противоречит ли такое использование денег ожиданиям европейцев. Согласно первоначальному плану, все эти средства должны были отправиться на помощь Украине.

"Эта программа должна быть построена по принципу “один к одному”. Каждый вложенный доллар инвестируется в новые возможности для Европы", — сказал в беседе с журналистами один из помощников сенатора.

Высокопоставленный чиновник Пентагона, согласившийся поговорить с нами на условиях анонимности по требованию министерства войны, подтвердил, что администрация использовала часть финансирования для "пополнения собственных запасов". Однако он охарактеризовал переговоры о поддержке Украины с союзниками по НАТО как "приглашение Европы к наращиванию промышленного потенциала".

Ряд официальных лиц, в том числе и те, кто критически относится к договоренности, признали, что PURL позволил организовать поставки вооружения для Киева, как минимум, на пятый год полномасштабного противостояния с Москвой.

Некоторые европейские дипломаты также дали понять, что их страны по-прежнему поддерживают инициативу. Финансирование поступило из Германии, Нидерландов и Эстонии. Ряд других государств, такие как Италия и Франция, напрямую сотрудничали с Украиной и отправляли оружие европейского производства, отдельно от PURL.

По словам представителя Пентагона, список вооружений и средств, доступных для закупки в рамках этой программы, координируют одновременно Украина, европейское командование армии США и высокопоставленные лица из министерства войны. Они оценивают потенциальные риски для боеготовности американских вооруженных сил. В этот список входит оружие, которое только что сошло с конвейеров оборонных предприятий США, а также то, что уже стоит на вооружении армии.

"Суть в том, что любые решения могут приниматься осознанно и обдуманно, — объясняет представитель Пентагона. — Это обеспечивает весь процесс".

Пентагон отказался давать официальный комментарий по конкретным возможностям, которые предоставляет программа закупок.

Однако, по словам других источников, вооружение, которое поставляется по программе PURL, не всегда соответствует тем высоким требованиям, какие запрашивают официальные лица в Киеве. По их словам, Украина потратила почти весь боезапас ракет-перехватчиков PAC-3, которыми комплектуются системы ПВО Patriot, за исключением последней партии из нескольких штук — их распределили по стране в рамках предоставленной квоты. Ранее в этом году администрация Трампа настаивала на том, чтобы европейские страны сами предоставляли ВСУ свой арсенал. Часть государств отказалась из-за опасений, что это ослабит их национальную оборону. Эту информацию подтвердили два осведомленных источника.

Министр обороны Украины Михаил Федоров в апреле этого года заявил, что новые поставки по договорам PURL "чрезвычайно важны", особенно перехватчики для установок ПВО. "Пожалуйста, проверьте свои запасы. Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы сформировать арсенал на будущую зиму", — добавил он.

Представители НАТО в ответ заявили, что организация уже предоставила большую часть вооружения по договорам PURL. Это были ракеты для украинских систем ПВО Patriot, включая PAC-3, а также боеприпасы для других зенитных установок.

Представитель Пентагона подтвердил, что несколько союзников недавно связались с министерством войны. Они хотели подтвердить информацию, что деньги, которые они перечисляют в рамках инициативы PURL, не перенаправляются на поддержку военных операций США на Ближнем Востоке.

"Мы, по сути, провели все необходимые проверки и доложили конгрессу, что мы очень и очень строго действуем в рамках закона. Тем не менее, действующее законодательство не запрещает нам пополнять национальный арсенал на деньги, которые изначально направлялись для Украины", — объяснил источник.

Другой европейский дипломат заявил, что вопросы, касающиеся PURL, повлияли на продолжающиеся дебаты, о том, сколько американского оружия стоит покупать. "Это затрудняет программу открытых дверей оборонного комплекса США, потому что многие страны Европы мобилизует средства на перевооружение", — сказал он.

За последние недели Пентагон подвергся критике со стороны законодателей от обеих партий. Республиканцы и демократы потребовали от министра войны Пита Хегсета объяснить, почему администрация так и не потратила 400 миллионов долларов, выделенных конгрессом в этом году. Эти средства должны были пойти на отдельную программу, которая поставляет Украине оружие американского производства.

В ходе слушаний, отвечая на вопросы сенатора-демократа от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин, Хегсет отказался брать на себя обязательства использовать деньги так, как велел конгресс. "В конечном итоге, Европа оплачивает любое оружие, которое мы поставляем", — сказал министр войны.