Создание новых типов ракет обсуждалось на совещании с участием Лукашенко

Реактивная система залпового огня "Полонез"
ЦАМТО, 12 мая. Создание новых типов ракет обсуждалось на совещании у белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом, как передает Sputnik Беларусь, сообщил журналистам глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Он отметил, что во время совещания рассматривались проекты госпрограммы вооружения на 2026-2030 годы, гособоронзаказа на 2026 год. Обсуждалось и ракетостроение в республике.

"В рамках новой, уже четвертой программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении комплексов отечественного и иностранного производства, так и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов", – сказал Д.Пантус.

Глава Госкомвоенпрома подчеркнул, что, в том числе, говорили и о новом зенитном ракетном комплексе ближнего действия белорусского производства, отмечает Sputnik Беларусь.

Ранее Д.Пантус сообщал, что в Беларуси планируется расширить спектр ракет для РСЗО "Полонез". По словам председателя Госкомвоенпрома, сегодня все страны, которые занимаются ракетостроением, уделяют особое внимание помехозащищенности ракет, так как средства радиоэлектронной борьбы очень динамично развиваются.

