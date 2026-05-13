ЦАМТО

Писториус: ФРГ и Украина будут производить дроны с дальностью полета до 1,5 тыс. км

Глава Минобороны Германии Борис Писториус
Глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

ЦАМТО, 12 мая. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тыс. км.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Укринформ.

В понедельник Б.Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.

"Германия и Украина намерены совместно разрабатывать и производить беспилотники различной дальности, в частности, дальнобойные дроны радиусом действия до 1,5 тыс. км", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Укринформ.

По информации агентства, Б.Писториус объявил об этом в ходе визита в Киев. Он отметил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий немецких и украинских компаний.

"Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью – от менее 100 км до 1,5 тыс. км", – приводит слова Б.Писториуса Укринформ.

По информации агентства, Б.Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

