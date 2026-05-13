Войти
ЦАМТО

Кабмин Украины внес изменения в госбюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону

389
0
0
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 12 мая. Правительство Украины внесло изменения в госбюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону, сообщила 8 мая председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Расходы на оборону увеличены в два раза: правительство направит в Раду изменения в госбюджет-2026. Расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн. гривен (37,3 млрд. долл.), преимущественно за счет займа ЕС", – цитирует "РИА Новости" заявление депутата.

По ее словам, правительство предлагает увеличить расходы на оборону на 35,5 млрд. долл., в том числе на обеспечение ВСУ, развитие ОПК, а также для СБУ, нацгвардии, главного управления разведки минобороны. Еще 911 млн. долл. планируется направить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Столько же хотят направить в резервный фонд.

"Правительство предлагает направлять военный сбор на денежное обеспечение военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года. Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ", – добавила депутат.

Уточняется, что Верховная рада будет голосовать за изменения в бюджет 25 мая.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 трлн. гривен (45 млрд. долл.), напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)