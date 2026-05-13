Кабмин Украины внес изменения в госбюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону

ЦАМТО, 12 мая. Правительство Украины внесло изменения в госбюджет на 2026 год, увеличив в два раза расходы на оборону, сообщила 8 мая председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Расходы на оборону увеличены в два раза: правительство направит в Раду изменения в госбюджет-2026. Расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн. гривен (37,3 млрд. долл.), преимущественно за счет займа ЕС", – цитирует "РИА Новости" заявление депутата.

По ее словам, правительство предлагает увеличить расходы на оборону на 35,5 млрд. долл., в том числе на обеспечение ВСУ, развитие ОПК, а также для СБУ, нацгвардии, главного управления разведки минобороны. Еще 911 млн. долл. планируется направить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Столько же хотят направить в резервный фонд.

"Правительство предлагает направлять военный сбор на денежное обеспечение военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года. Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ", – добавила депутат.

Уточняется, что Верховная рада будет голосовать за изменения в бюджет 25 мая.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 трлн. гривен (45 млрд. долл.), напоминает агентство.