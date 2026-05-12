Писториус неожиданно прибыл на Украину. "В центре внимания — системы вооружения всех дальностей" (Die Welt, Германия)

Welt: Писториус прибыл с неожиданным визитом в Киев

Писториус прибыл в Киев с неожиданным визитом для обсуждения оборонного сотрудничества, пишет Welt. "Ястребы" приняли гениальное решение: с помощью дальнейшей милитаризации Украины они собираются подтолкнуть Россию к уступкам на переговорах.

Борис Писториус неожиданно представил в Киеве планы сотрудничества. Германия и Украина намерены в будущем совместно разрабатывать вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты большой дальности. Предполагается, что это партнерство выйдет далеко за рамки прежней помощи.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) прибыл в Киев для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений. Он делает ставку на создание новых систем вооружения совместно с Украиной. Для этого следует и дальше расширять сотрудничество между двумя странами, — заявил политик из СДПГ агентству Deutsche Presse-Agentur в Киеве, куда он прибыл утром с визитом, о котором ранее не сообщалось. Укрепление этого сотрудничества в рамках стратегического партнерства — главная цель поездки.

"Германия и Украина — стратегические партнеры, которые получают взаимную выгоду от совместной работы. В результате появляется множество новых проектов, — заявил министр. — В центре внимания находится совместная разработка самых современных беспилотных систем вооружения всех дальностей, в частности систем для нанесения ударов по целям в глубоком тылу. Такими мерами мы укрепляем безопасность наших стран".

Под "ударами по целям в глубоком тылу" понимается способность уничтожать важные объекты глубоко в тылу страны противника. Европейские партнеры по НАТО все еще отстают в области дальнобойного оружия. Писториус считает, что страны Североатлантического альянса должны как можно скорее ликвидировать этот пробел.

Он заявил, что федеральное правительство стремится к созданию новых немецко-украинских совместных предприятий. "При этом мы используем опыт украинцев, полученный на поле боя. Кроме того, с помощью платформы Brave One мы планируем поддерживать разработчиков, которые предлагают многообещающие инновации", — сказал Писториус.

Украина как образец для подражания в боевых действиях с использованием беспилотных систем

Чтобы компенсировать нехватку оружия дальнего радиуса действия, Украина уже запустила ряд собственных систем. [...] Болезненный опыт на фронте позволил выработать новые тактики применения.

Между тем российские войска испытывают серьезное давление из-за сопротивления Украины, поддерживаемой странами НАТО — причем Германия играет ведущую роль. [...] При этом боевые действия в значительной степени зашли в тупик, и на поле боя практически не наблюдается реального движения (согласно сводкам с фронта, Россия день за днем освобождает все новые населенные пункты на Донбассе — прим. ИноСМИ).

Завершение перемирия — опасения новых атак

В понедельник истекает срок перемирия, о котором Россия и Украина договорились при посредничестве президента США Дональда Трампа, и это вызывает беспокойство. Эта договоренность была достигнута по случаю празднования в России годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Глава Кремля Владимир Путин стремился обеспечить беспрепятственное проведение военного парада в Москве, а украинская сторона на этом фоне хотела добиться более длительного перемирия.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на действующее перемирие, российские войска продолжали наносить удары "на важных для них направлениях". В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что за последние 24 часа Россия предприняла около 150 ударов. В свою очередь, российские военные обвинили украинскую сторону в постоянных провокациях и нападениях.

Частные инвесторы помогут финансировать оборонную промышленность Украины

Недавно Германия расширила меры поддержки Украины в ее оборонительной борьбе. В частности, федеральное правительство намерено более активно привлекать частных немецких инвесторов к финансированию украинских оборонных предприятий и совместных предприятий.

Для обсуждения условий такой поддержки министерство обороны ФРГ организовало в Берлине видеоконференцию с представителями правительства Украины. Впервые в ней приняли участие банковские учреждения, фонды и другие важные игроки финансового сектора.

В середине апреля в ходе правительственных консультаций федеральное правительство договорилось о "стратегическом партнерстве" с Украиной и пообещало оказывать дальнейшую военную помощь. Предполагается, что в будущем сотрудничество выйдет далеко за рамки военной и финансовой помощи со стороны Германии, что принесет долгосрочную выгоду обеим сторонам.

Сообщается, что Берлин профинансирует контракт Украины с американским оборонным концерном Raytheon на поставку нескольких сотен ракет Patriot. Кроме того, с немецкой компанией Diehl Defence была согласована поставка дополнительных пусковых установок для систем противовоздушной обороны Iris-T. Кроме того, стороны договорились о производстве дронов средней и большой дальности. Планируется создать совместное предприятие с целью поставки тысяч БПЛА.

Цель: укрепить позиции Украины в возможных мирных переговорах

Германия и другие поддерживающие Украину страны преследуют цель обеспечить стране как можно более сильные позиции в потенциальных мирных переговорах с Россией. Нельзя допустить, чтобы Москва диктовала Киеву условия мирного урегулирования, которые могли бы включать в себя уступку территорий.