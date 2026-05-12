Полное собрание: Германия передала ВСУ все стрелковое оружие, выпущенное за 70 лет

Украина получила полную номенклатуру автоматов, пулеметов и винтовок из послевоенных запасов бундесвера

На вооружении боевиков ВСУ не так давно появились немецкие пистолеты-пулеметы MP-7, свидетельствуют данные специализированных интернет-ресурсов. Это достаточно редкая модель под нераспространенный патрон, отмечают эксперты. Таким образом на Украине собран полный комплект стрелкового оружия, стоявшего на вооружении бундесвера в послевоенное время. Среди трофеев, которые попадали в руки российских бойцов, — не только пулеметы MG-3 ("потомки" MG-42 периода Великой Отечественной войны), но и самые современные образцы, которые только что начали поступать на вооружение в Германии. О том, что это за оружие и почему оно так и не помогло ВСУ — в материале «Известий».

MG-3 — наследник «пилы Гитлера»

Самым распространенным образцом немецкого стрелкового оружия, который использует ВСУ, стал пулемет MG-3. Это послевоенный вариант MG- 42, — той самой «пилы Гитлера», первого современного единого пулемета в мире, поступившего на вооружение солдат вермахта во время Великой Отечественной войны.

При становлении бундесвера и переходе на стандарты НАТО в ФРГ было налажено производство улучшенной конструкции этой системы под новый патрон и общий для стран альянса стандарт ленты. К моменту начала СВО этот пулемет уже снимали с вооружения в Германии, и он массово пошел на Украину.

МР-2 — Израильский след

Вместе с MG-3 на фотографиях первого периода СВО попадаются и пистолеты-пулеметы УЗИ - ещё один вид оружия бундесвера времен холодной войны. Это израильский пистолет-пулемет, который долгое время был оружием самообороны пулеметчиков и экипажей бронетехники в армии ФРГ под названием МР-2.

И хотя точное происхождение УЗИ на Украине достоверно не установлено, большая часть из них встречается на фото боевиков в подразделениях с пулеметами MG-3. Это позволяет предположить, что MG-3 и МР-2 поставлялись комплектами.

G-3 с изношенными стволами

На Украину попала и автоматическая винтовка G-3, которую многие на Западе считают лучшей в своем классе и одним из символов холодной войны. Бундесвер очень долго откладывал переход на современные автоматы под промежуточный патрон и по массе причин перевооружаться начал только в начале нулевых годов.

Так как они до последнего использовались в немецкой армии, то на Украину поступили уже в достаточно изношенном состоянии. Поэтому в подавляющем большинстве своем они осели в бригадах Нацгвардии, откуда в интернет и попадают многочисленные жалобы на работу с оружием выпуска середины 1960-х годов.

G-36 — стрелковый футуризм

Замена винтовки G-3 в Германии на футуристичный автомат G-36 с большим количеством пластика в конструкции стала причиной многих скандалов. С момента его появления в войсках автомат обвиняли в ненадежности. Итогом стало большое количество модернизаций и снятие с использования в сроки, очень короткие для основного стрелкового оружия армии.

На Украине небольшое количество автоматов G-36 было замечено в элитных подразделениях Главного управления разведки (ГУР) и в штурмовых отрядах.

Минобороны ФРГ отрицало факт поставки G-36 на Украину, однакр подтверждало тренировки украинских военнослужащих с этим оружием на своей территории.

Haenel MK556 — скандальный победитель

Замена G-36 в Германии по праву претендует на звание самого скандального европейского оружейного тендера. Конкурс объявили под давлением политиков, от участия в нем на разных этапах отказывались ведущие производители, а победа была неожиданно присуждена изделию от Haenel.

Уже в ходе закупок первых партий нового автомата, Heckler & Koch оспорил это решение в суде и смог добиться пересмотра итогов тендера — победителем признали G-95, который и стал основным автоматом Бундесвера.

На Украину отправились изделия всех трех участников того тендера: по нескольку тысяч Heckler & Koch G95 и Haenel MK556, и небольшое количество Heckler & Koch НК433.

Подарки для снайперов

Аналогичная ситуация была и со снайперскими винтовками. В начале СВО некоторое количество британских Accuracy International AWM (Arctic Warfare Magnum) появляются на Украине в модификациях и комплектах характерных для бундесвера. Однако большого запаса снайперских винтовок в ФРГ не было.

В 2023 году в качестве дальнобойной винтовки под патрон .338 Лапуа-Магнум в ФРГ принимают Haenel HLR 338 и уже через два года она появляется на вооружении ВСУ.

Одновременно начинаются и поставки полуавтоматической винтовки Haenel CR308.

А вот новая штатная снайперская винтовка Бундесвера G-28 засветилась на фотографиях в одном экземпляре и официально о поставках этого оружия не заявлялось. Однако, можно увидеть маркировку винтовки G28E, то есть это армейская версия, выпущенная в Германии. Но суффикс «Е» обозначает экспортный вариант, произведенный не для Бундесвера.

Пулеметы MG-4 и MG-5

В 2023 году на фотографиях подразделений ГУР и иностранных наемников Сил специальных операций (ССО) появляются новейшие ручные пулеметы MG-4 и единые MG-5. Оба поставляются со склада производителя Heckler & Koch.

Комплектации для Украины отличаются от принятых в немецкой армии. Например, MG-5 идут с коротким штурмовым стволом. В случае с MG-4 можно заметить особенности, связанные с попытками удешевления: пулеметы получили приклады нерегулируемой длины и теплозащитные кожухи черного цвета.

SFP9 — пистолет для скаутов

Украина — прежде всего подразделения ГУР — получила более 3,5 тысяч новых пистолеты SFP9 от всё того же Heckler & Koch. В самой ФРГ они не стоят на вооружении бундесвера.

В современных условиях, пистолет — это скорее статусный предмет, чем боевое оружие. Что не помешало стать ему известным, поскольку ГУР и СБУ применяли его при обучении несовершеннолетних азам военной подготовки в детских лагерях.

MP7 — оружие самообороны

Недавно появившийся в ВСУ пистолет-пулемет MP7 — это результат попытки создать дешевое, но мощное оружие самообороны для военнослужащих, у которых стрелковое оружие не основное.

MP-7 новые, не из запасов бундесвера и в удешевленных комплектах поставки, можно заметить на фотографиях боевиков ГУР и ССО. Пользователи оружия в соцсетях пишут, что пока не придумали с какой целью их использовать в реальных условиях. «пазл»

Кто зарабатывает на поставках

ВСУ пришлось просить стрелковые системы у своих союзников на Западе уже в 2023 году. Германия, отказавшаяся поставлять ракеты, взяла на себя роль одного из главных поставщиков штурмовых винтовок и пулеметов, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— ВСУ получили большое количество всех типов немецкого оружия, но оно не сыграло заметной роли, так как к моменту их массовых поставок контактные стрелковые бои начали сходить на нет, — отметил эксперт.

Западные союзники Украины воспользовались ситуацией, чтобы освободить склады от старых систем, считает военный эксперт Вадим Козюлин. Причем, судьба больших партий этого оружия не ясна — партии штурмовых винтовок и других стрелковых систем, которые поставлялись ВСУ, всплывали во многих уголках мира. На этих поставках смогли заработать оружейные бароны и они — главные выгодоприобретатели, отмечают эксперты.

Сменить стрелковые системы советской разработки на западные ВСУ пока не удалось, хотя об этом не раз заявляло киевское командование. В половине украинских бригад по-прежнему основным оружием остается автомат Калашникова, пусть и производства восточноевропейских стран, но подтвердивший репутацию точной и безотказной стрелковой системы.

Дмитрий Астрахань