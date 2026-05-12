"Мы находимся в Европе не для того, чтобы защищать европейцев". Неочевидные последствия вывода войск США из Европы (Die Welt, Германия)

Die Welt: вывод войск США из Европы навредит прежде всего самой Америке

Войска США нужны Европе не только с военной точки зрения, их присутствие также полезно для местной экономики, пишет Die Welt. Поэтому их возможный вывод нанес бы ущерб европейцам. Но потенциальный вред для самой Америки был бы гораздо больше, считает автор статьи.

Диана Пипер (Diana Pieper), Каролина Дрютен (Carolina Drüten), Филипп Фритц (Philipp Fritz), Клаудия Ваннер (Claudia Wanner)

Дональд Трамп грозит Германии, Испании и Италии выводом войск. Геополитический, военный и экономический ущерб от этого шага был бы значительным. Но его последствия для самой Америки недооцениваются.

Это обещали уже много раз, но теперь Дональд Трамп выполняет свою угрозу и сокращает американское военное присутствие в Европе. В первую очередь должны вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. В поле зрения президента США также находятся Италия и Испания. В Белом доме крайне негативно восприняли то, что союзники выступили в иранском конфликте против Трампа и ограничили использование американских баз на своей территории. Теперь это может привести к тому, что США урежут свое присутствие сильнее, чем планировалось изначально.

Американские базы в Европе являются кроме прочего еще и важным экономическим фактором. По оценкам Пентагона, на континенте находятся около 80 тысяч американских военнослужащих, к ним добавляются тысячи военных, прибывающих на ротационной основе. Они стимулируют потребление, снимают жилье, взаимодействуют с местными военными и предприятиями.

Предполагаемая численность американских войск в Европе

Кроме того, американское ядерное оружие размещено в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Это является ключевым элементом ядерного сдерживания НАТО.

Система, разработанная во время холодной войны, поддерживает возможности европейцев по сдерживанию. Но прежде всего она предоставляет американцам плацдарм для операций в других регионах мира. "Европа — первая линия обороны нашей страны", — говорит генерал США Кристофер Каволи, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, формулирует эту идею еще жестче: "Американские войска находятся в Европе не для того, чтобы защищать европейцев. Соединенные Штаты невозможно защитить только из Техаса, Северной Каролины или Флориды. Необходимо передовое присутствие повсеместно, чтобы задействовать авиацию, флот и сухопутные силы — не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке и в Арктике".

Обзор важнейших центров присутствия американцев в Европе показывает, насколько тесна взаимная зависимость между ними и каковы будут последствия вывода американских войск с континента.

Германия

Главная опорная точка американских войск в Европе — Германия: по числу военнослужащих США она уступает только Японии. По данным Пентагона, в стране, прежде всего на юге, дислоцированы около 36 тысяч солдат. Кроме того, имеются ротационные подразделения.

Авиабаза Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц — важнейший объект ВВС США и ключевой пункт для операций на Ближнем Востоке и в Африке. В Ландштуле находится крупнейший американский военный госпиталь за пределами Соединенных Штатов. В Штутгарте размещены штабы Европейского и Африканского командований вооруженных сил США, а в Висбадене — штаб сухопутных войск США в Европе и Африке. Германия также служит логистическим центром для переброски войск внутри зоны ответственности НАТО.

Насколько важны эти объекты, в очередной раз показал иранский конфликт. В отличие от других союзников, включая Испанию и отчасти Италию, Берлин без ограничений открыл воздушное пространство для американских операций. Тем не менее теперь 5 тысяч военнослужащих планируют вывести в течение 6–12 месяцев. Трамп даже рассматривает возможность более значительного сокращения численности войск.

По данным Die WELT, первая фаза вывода войск может затронуть дислоцированное в Фильзеке подразделение на бронемашинах Stryker — 2-й кавалерийский полк на базе Графенвер в Баварии. Там находится крупнейший в Европе полигон, который используют и для подготовки подразделений НАТО, и для обучения украинских военнослужащих.

Вывод войск прежде всего ослабит способность НАТО быстро перебрасывать силы на восточный фланг. Если не считать политического сигнала, который Вашингтон таким шагом посылает Кремлю, эксперты считают, что с военной точки зрения это перебазирование имеет ограниченное значение.

Сокращение контингента, впрочем, будет иметь ощутимые экономические последствия для региона, где вооруженные силы США — крупнейший работодатель. "Это ударит по нам очень больно", — заявил бургомистр Торстен Гредлер. Его коллега в Рамштайне Ральф Хехлер оценивает экономический эффект американского военного присутствия в Рамштайне за финансовый год более чем в 1,7 миллиарда евро.

С военной точки зрения для правительства Германии важен и другой аспект: в Вашингтоне обсуждают, не отказаться ли от размещения в Германии крылатых ракет Tomahawk — вопреки договоренности, достигнутой при президенте Джо Байдене. В этом случае европейцы столкнутся с очевидным отставанием в возможностях и сдерживании, поскольку у союзников нет обычных и крылатых ракет, способных сравниться по дальности с российскими и американскими ракетами средней дальности.

Соединенное Королевство

В Великобритании сейчас размещены около 11 тысяч американских военнослужащих на 16 военных объектах. Еще шесть площадок упоминаются без уточнения численности войск. Важную роль играет британская авиабаза Фэрфорд в Глостершире, в 150 километрах к северо-западу от Лондона. Это так называемая передовая оперативная база Командования глобальных ударов США.

Благодаря трехкилометровой взлетно-посадочной полосе, которую специально укрепили, здесь могут садиться и взлетать тяжелые бомбардировщики B-1 и B-52. Оба типа самолетов использовались в операциях против Ирана — до четырех вылетов из Фэрфорда в день. Самолеты способны нести большую нагрузку, в том числе противобункерные бомбы. Использование Фэрфорда сокращает путь до Ирана по сравнению со взлетами из Соединенных Штатов на тысячи километров.

Два основных объекта ВВС США на острове находятся к северо-востоку от Кембриджа. В Милденхолле размещены около 4 тысяч американских военных. База располагает флотом самолетов-заправщиков, которые во время ударов по Ирану использовались для дозаправки в воздухе над Средиземным морем.

Авиабаза Лейкенхит принимает несколько истребительных эскадрилий на F-35 и F-15E. Всего там служат 6 тысяч американских военнослужащих. База часто становится промежуточным пунктом при переброске самолетов из США в другие регионы. Ядерное оружие, которое хранилось там, вывозили в 2008 году, однако эксперты считают вероятным, что в Лейкенхите оно все еще может находиться. Официальных подтверждений этому нет.

Впрочем, значение Великобритании не исчерпывается интересами американской авиации. "Сегодня бомбардировщиков размещено меньше, чем в годы холодной войны. Вместо этого все большее значение приобретают связь и сбор разведывательной информации", — говорит Пол Корниш, профессор политики безопасности в Эксетерском университете. Объект Менвит-Хилл входит в глобальную сеть американских станций радиоэлектронной разведки и остается крупнейшей площадкой Национального агентства безопасности за пределами США. Здесь около 1 тысячи американских сотрудников тесно работают с британскими спецслужбами.

Все американские базы формально считаются британской территорией, однако ими управляют и их контролируют вооруженные силы США. В начале иранского конфликта премьер-министр Кир Стармер сначала отказался предоставлять британские площадки американцам, но затем согласился на их использование для оборонительных миссий.

Тем не менее о выводе войск речи не идет. "Прежде всего авиабазы имеют критическое значение для всей стратегии Соединенных Штатов", — отмечает Корниш. Численность американского контингента относительно невелика, поэтому вывод войск выглядит маловероятным.

Испания и Италия

В ходе иранского конфликта премьер-министр Испании Педро Санчес стал одним из самых жестких критиков Трампа. Он ограничил использование военных баз в стране и запретил пролеты авиации, связанной с операцией в Иране. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони так далеко не пошла, но тоже ввела ограничения на использование сицилийской базы Сигонелла. Трамп воспринял это как вызов и неоднократно возвращался к идее частичного вывода американских войск из Италии и Испании.

В Испании размещены около 3 700 американских военнослужащих, в Италии — около 12 тысяч. По этому показателю она занимает второе место в Европе после Германии. Стратегически важна совместная работа в сфере противоракетной обороны. На военно-морской базе Рота на атлантическом побережье Испании, в нескольких километрах от Гибралтарского пролива, стоят американские эсминцы с системой Aegis (многофункциональная американская система управления оружием, являющаяся основой противоракетной обороны ВМС США и их союзников). Они оснащены перехватчиками SM-3 и интегрированы в натовскую систему противоракетной обороны. Вывод войск ударит по этим возможностям.

Военные базы США в Европе и Атлантике

В то же время военные базы в Испании и Италии имеют важное значение для операций США на Ближнем Востоке и в Африке. Испанские базы Рота и Морон используются для транспортировки войск и техники. Сигонелла на Сицилии служит центральным узлом для разведывательных и специальных операций, а Авиано на севере Италии является важной точкой для быстрого развертывания и проведения операций.

Тем самым ограничения могли бы стать и возможным рычагом давления европейцев на администрацию Трампа. Госсекретарь США Марко Рубио демонстративно не придавал значения сопротивлению Санчеса и ставил под сомнение важность этих объектов. Но такие шаги заставили США в оперативном порядке корректировать стратегическое планирование и, например, перебрасывать самолеты-заправщики в другие страны — в том числе в Германию.

Кроме того, базы в Италии и Испании обеспечивают американцам доступ к Атлантике и Средиземному морю. В Неаполе расположены центральная база ВМС США и морской командный центр НАТО. Таким образом, вывод войск ослабил бы потенциал альянса в Средиземноморье.

Польша

Польша считается одним из ближайших для США партнеров в сфере безопасности. Спецслужбы двух стран тесно взаимодействуют, а сама Польша — крупнейший в мире покупатель американских вооружений. Долгое время заметного постоянного присутствия войск США здесь не было. Лишь после 2014 года — после присоединения Россией полуострова Крым — Соединенные Штаты нарастили свое присутствие в Польше.

Американские силы в Польше в первую очередь встроены в структуры НАТО, а фокус сделан на усилении и защите восточного фланга альянса. Для этого они используют инфраструктуру — аэродромы и базы — совместно с польскими вооруженными силами, имея в своем распоряжении лишь ограниченное число постоянных объектов. Сегодня в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих, почти все — на ротационной основе.

Самый известный пример — миссия НАТО Enhanced Forward Presence (EFP), то есть "Расширенное передовое присутствие". США являются ведущей страной в Польше в составе так называемой боевой группы, насчитывающей около 1000 военнослужащих, которые три-четыре раза в год сменяют друг друга в Польше.

Кроме того, в стране расположены логистические, командные и учебные центры. Важную роль играют польский военный аэродром Повидз, которым пользуются и США, а также узел Жешув-Ясёнка на юго-востоке страны. Через этот хаб проходит значительная часть военной помощи для Украины.

Единственный постоянный объект США расположен в поселке Редзиково неподалеку от побережья Балтийского моря. Это часть интегрированной американской и натовской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Объект находится в рабочем режиме с 2024 года.

Румыния

План Трампа по переориентации военных сил на Индо-Тихоокеанский регион уже имел для Румынии вполне конкретные последствия. В прошлом году США объявили, что сократят там свое военное присутствие и прекратят заменять одну из ротационных бригад. Если в какой-то момент в стране находились около 4 тысяч американских военнослужащих, а в последнее время — 1 700, то теперь, как ожидается, останется чуть более тысячи.

Правительство Румынии представило этот шаг как ожидаемую корректировку, а не как нарушение своих обязательств перед США в области безопасности. Однако этот шаг вызывает обеспокоенность в регионе. Даже в Вашингтоне раздалась резкая критика, в том числе со стороны республиканцев, поскольку сокращение численности войск на восточном фланге может быть истолковано как подача неверного сигнала России.

Румыния имеет особое значение прежде всего для сдерживания в Черном море: страна находится напротив находящегося под российским контролем Крыма и недалеко от украинского побережья Черного моря.

Кроме того, это важный логистический узел для снабжения Украины. Из Румынии также управляют миссиями воздушного наблюдения: самолеты НАТО выполняют отсюда полеты по обеспечению безопасности восточного фланга.

Несмотря на частичный вывод американских войск, с 2022 года страна укрепила свои позиции в военном отношении: авиабаза "Михаил Когэлничану" расширяется и станет крупнейшей базой НАТО в Европе, рассчитанной на размещение до 10 тысяч военнослужащих и их семей.

Турция

В Турции размещены 1700 действующих военнослужащих США. Их крупнейшая и важнейшая база — Инджирлик на юго-востоке страны: через нее проходит значительная часть логистики для операций на Ближнем и Среднем Востоке. Без этого узла многие операции вообще невозможны: оттуда американские истребители вылетают на задания или проходят дозаправку.

В Вашингтоне в прошлом не раз обсуждали возможный вывоз американских ядерных арсеналов, которые хранятся на этой базе. В последнее время, однако, тема почти сошла на нет — значение Турции в НАТО, скорее, возросло.

В Кюреджике близ Малатьи, также на юго-востоке, у НАТО располагается радиолокационная система противоракетной обороны. Она приобрела особую значимость на фоне иранского конфликта, когда несколько ракет полетели в сторону Турции. После этого альянс укрепил объект и дополнительно разместил в Адане систему противоракетной обороны Patriot.

Сокращение американского присутствия в Турции затронет особенно важные функции в регионе, которые практически незаменимы в рамках НАТО: Турция — единственная страна в альянсе, откуда одновременно проецируется сдерживающий потенциал на Ближний Восток, Средиземноморье и Северную Африку, Черное море и Кавказ.