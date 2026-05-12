MWM: Россия — лидер по интеграции средств ПВО и авиадиспетчерского контроля

Россия сохраняет мировое лидерство в области интеграции систем ПВО с системами управления полетом, пишет MWM. Тесная координация между наземными системами и истребителями считается решающей для эффективности обороны.

Воздушно-космические силы России сохраняют мировое лидерство в области интеграции систем противовоздушной обороны с системами управления полетом, заявил заместитель генерального директора ведущего российского производителя систем противовоздушной обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"Эти задачи в терминах международной организации гражданской авиации ИКАО и Евроконтроля — Европейской организации по безопасности аэронавигации — именуются „военно-гражданской координацией использования воздушного пространства“. Думаю, в этом аспекте оргагнизации воздушного движения мы точно являемся мировыми лидерами. Как в техническом, так в и технологическом плане", — заявил Савицкий.

Он добавил, что отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров управления воздушным движением с органами противовоздушной обороны, и подчеркнул, что оттого, насколько эффективно организовано и осуществляется это взаимодействие, в решающей степени зависят безопасность полетов гражданской авиации и надежность контроля воздушного пространства. "Это, я считаю, бесценный опыт", — подытожил он.

Российские Вооруженные силы непропорционально зависят от наземных систем противовоздушной обороны и не скупятся на их развитие. Министерство обороны вложило минимум вдвое больше средств на закупку одних только зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400, чем во все типы истребителей, вместе взятых, за последние три десятилетия.

Крайне низкая стоимость эксплуатации этих систем при высоком боевом потенциале сделала их весьма привлекательными средством асимметричного противодействия военно-воздушным силам НАТО в условиях постсоветских ограничений промышленной базы и скудности оборонного бюджета. Значительный упадок российской боевой авиации и вынужденно свернутая программа истребителей пятого поколения МиГ 1.42, из-за чего российский парк истребителей отстал от американского и, в конечном счете, китайского, упрочили в Министерстве обороны консенсус насчет необходимости сосредоточить инвестиции на наземных системах.

Интеграция средств противовоздушной обороны с контролем воздушного пространства имеет решающее значение для предотвращения случаев огня по своим, которые недавно наблюдались в ходе американо-иранского конфликта.

В частности, сообщалось, что кувейтский истребитель F-18 сбил три дружественных F-15E ВВС США в неразберихе из-за проникновения в воздушное пространство страны иранских истребителей. Западные источники сообщали об отдельных случаях огня по своим в ходе российско-украинского конфликта, однако, учитывая его интенсивность и продолжительность, а также масштабы применения наземных систем противовоздушной обороны и истребителей, они были крайне малочисленны.

Тесная координация между наземными системами и истребителями считается решающей с точки зрения компенсации недостатков российского парка истребителей преимущественно четвертого поколения в случае конфликта с флотом НАТО, который все больше опирается на более совершенные истребители пятого поколения F-35. Слаженность сухопутных систем наподобие С-400 и истребителей с мощными бортовыми радарами считается эффективной мерой противодействия авиационным средствам пятого поколения.