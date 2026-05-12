Войти
ИноСМИ

Россия — мировой лидер по интеграции средств ПВО и авиадиспетчерского контроля (Military Watch Magazine, США)

564
0
0
Проверка боеготовности подразделений ПВО в Мурманской области
Проверка боеготовности подразделений ПВО в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

MWM: Россия — лидер по интеграции средств ПВО и авиадиспетчерского контроля

Россия сохраняет мировое лидерство в области интеграции систем ПВО с системами управления полетом, пишет MWM. Тесная координация между наземными системами и истребителями считается решающей для эффективности обороны.

Воздушно-космические силы России сохраняют мировое лидерство в области интеграции систем противовоздушной обороны с системами управления полетом, заявил заместитель генерального директора ведущего российского производителя систем противовоздушной обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"Эти задачи в терминах международной организации гражданской авиации ИКАО и Евроконтроля — Европейской организации по безопасности аэронавигации — именуются „военно-гражданской координацией использования воздушного пространства“. Думаю, в этом аспекте оргагнизации воздушного движения мы точно являемся мировыми лидерами. Как в техническом, так в и технологическом плане", — заявил Савицкий.

Он добавил, что отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров управления воздушным движением с органами противовоздушной обороны, и подчеркнул, что оттого, насколько эффективно организовано и осуществляется это взаимодействие, в решающей степени зависят безопасность полетов гражданской авиации и надежность контроля воздушного пространства. "Это, я считаю, бесценный опыт", — подытожил он.

Российские Вооруженные силы непропорционально зависят от наземных систем противовоздушной обороны и не скупятся на их развитие. Министерство обороны вложило минимум вдвое больше средств на закупку одних только зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400, чем во все типы истребителей, вместе взятых, за последние три десятилетия.

Крайне низкая стоимость эксплуатации этих систем при высоком боевом потенциале сделала их весьма привлекательными средством асимметричного противодействия военно-воздушным силам НАТО в условиях постсоветских ограничений промышленной базы и скудности оборонного бюджета. Значительный упадок российской боевой авиации и вынужденно свернутая программа истребителей пятого поколения МиГ 1.42, из-за чего российский парк истребителей отстал от американского и, в конечном счете, китайского, упрочили в Министерстве обороны консенсус насчет необходимости сосредоточить инвестиции на наземных системах.

Интеграция средств противовоздушной обороны с контролем воздушного пространства имеет решающее значение для предотвращения случаев огня по своим, которые недавно наблюдались в ходе американо-иранского конфликта.

В частности, сообщалось, что кувейтский истребитель F-18 сбил три дружественных F-15E ВВС США в неразберихе из-за проникновения в воздушное пространство страны иранских истребителей. Западные источники сообщали об отдельных случаях огня по своим в ходе российско-украинского конфликта, однако, учитывая его интенсивность и продолжительность, а также масштабы применения наземных систем противовоздушной обороны и истребителей, они были крайне малочисленны.

Тесная координация между наземными системами и истребителями считается решающей с точки зрения компенсации недостатков российского парка истребителей преимущественно четвертого поколения в случае конфликта с флотом НАТО, который все больше опирается на более совершенные истребители пятого поколения F-35. Слаженность сухопутных систем наподобие С-400 и истребителей с мощными бортовыми радарами считается эффективной мерой противодействия авиационным средствам пятого поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-18
F-35
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ИКАО
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 17:20
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 15:28
  • 15763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 10:40
  • 72
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска