Глава Пентагона отреагировал на заявление об истощении арсенала ракет в США

Пит Хегсет резко прокомментировал слова сенатора-демократа от Аризоны Марка Келли о том, что запасы американских боеприпасов истощены в результате военных действий против Ирана. В своём посте в социальной сети глава Пентагона написал:

Капитан Марк Келли снова наносит удар. Теперь он по телевизору (ложно и глупо) болтает о секретном брифинге Пентагона, сведения о котором он получил.

Заявление Хегсета стало ответом на интервью Келли телеканалу CBS, в котором сенатор, отставной капитан ВМС США и член комитета сената по вооружённым силам, заявил, что Пентагон проинформировал его о значительном расходе боеприпасов.

По словам Келли, США «израсходовали много боеприпасов», что делает страну «менее безопасной». Он отметил, что на восстановление запасов (включая ракеты Tomahawk, ATACMS, противоракеты SM-3, ракеты к системам ПВО-ПРО THAAD и Patriot) потребуются годы, и выразил обеспокоенность возможностью эффективно противостоять потенциальному конфликту с Китаем или в других регионах.

Хегсет обвинил сенатора в разглашении деталей закрытого брифинга и заявил, что вопросом займётся юридическая служба Пентагона на предмет возможного нарушения присяги.

Конфликт между Хегсетом и Келли происходит на фоне продолжающихся фактических военных действий США в районе Ормузского пролива - против Ирана.

С начала марта в антииранской войне США действительно израсходовали значительный объём высокоточных боеприпасов. Ранее на слушаниях в сенате Келли уже задавал Хегсету вопросы о сроках и стоимости пополнения арсеналов.

Представители Пентагона признавали существенные расходы, но подчёркивали, что производство наращивается и текущий уровень готовности остаётся достаточным. Дискуссия усилила политическое противостояние между администрацией и демократами по вопросам военной стратегии и бюджета. Демпартия явно готовится взять реванш на промежуточных выборах, которые состоятся в США осенью этого года.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
sm-3
THAAD
