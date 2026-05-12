Российские передовые части и подразделения получили новые танки Т-72, Т-80 и Т-90 на фоне боевых действий на Украине (Military Watch Magazine, США)

MWM: российские передовые части получили новые танки Т-72, Т-80 и Т-90

Вооруженные силы России получили новую партию основных боевых танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, пишет MWM. Эти машины разработаны с учетом боевого опыта и прямых рекомендаций личного состава, который находится на выполнении задач в зоне СВО.

Армия России получила новую партию основных боевых танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, поставленных государственной оборонной корпорацией "Ростех". Техника предназначена для поддержки текущих операций на украинском театре военных действий.

По словам представителей "Ростеха", эти машины разработаны с учетом боевого опыта и прямых рекомендаций личного состава, находящегося на передовой, а возможности всех трех типов танков постепенно совершенствовались в течение последних четырех лет.

Хотя российские СМИ представили эту поставку как новую серию техники, важно отметить, что на протяжении нескольких предыдущих десятилетий производство танков Т-72 и Т-80 было поставлено на паузу. Однако Т-90М могут считаться действительно новыми машинами. Танки Т-72Б3 и Т-80БВМ были получены с целью подготовки к интенсивным боям на передовой путем модернизации и восстановления существующих единиц, подавляющее большинство из которых были созданы в советское время.

Производство танков Т-90М и модернизация танков Т-72 осуществляются на Уралвагонзаводе — крупнейшем в мире предприятии по производству танков за пределами Китая. Комментируя поставку, которая совпала с празднованием 81-й годовщины победы над нацистской Германией, генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов обратился к исторической памяти о танке Т-34 — основной боевой машине Советской армии 1940-х годов:

"В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной — танком Победы. И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 также отвечают новым угрозам". "Но это уже иные танки, это новые технические решения. Пройдет время, появятся новые танки, как ответ на новые угрозы, но сделают их на основе того, что мы создаем сейчас. И наши дети и внуки будут говорить о сегодняшних 72-х, 80-х и 90-х так же, как мы говорим о Т-34".

По оценкам, к середине 2025 года Уралвагонзавод значительно нарастил выпуск танков Т-90. Если в 2020–2021 годах производилось около 90–110 машин в год, то в 2024 году этот показатель достиг 280–300 единиц, то есть фактически объем производства вырос втрое. Этот прорыв стал результатом целенаправленных усилий по значительному расширению производства, начиная с середины 2022 года. Потери бронетехники во время конфликта на Украине, расширение российской армии и эскалация напряженности с членами НАТО усилили потребность в увеличении выпуска военных машин.

Открытые источники отметили резкий рост производства танков в России. По их словам, по сравнению с предыдущими западными оценками, фактические темпы производства значительно увеличились. В качестве доказательств они привели визуальные свидетельства многочисленных железнодорожных составов, груженых Т-90, регулярное обнаружение деятельности подразделений Т-90М на различных фронтах на Украине и за ее пределами, а также данные об оборонных закупках России.

Российская армия смогла сохранить и даже расширить свои бронетанковые части и подразделения, используя в том числе сильно модернизированные советские танки. Например, комплекты модернизации для Т-72Б, разработанные с 2022 года, довели уровень броневой защиты этого танка до уровня, сопоставимого с Т-90М.

Видимо, в ответ на серьезное истощение запасов бронетехники, которое даже при увеличенном производстве Т-90 восполнить было бы невозможно, в сентябре 2023 года появилась информация, что Омсктрансмаш, до начала 2000-х выпускавший танки Т-80, планирует возобновить их производство.

На Украине боевые характеристики Т-80 произвели сильное впечатление как на личный состав, так и на Министерство обороны, хотя этот тип танков значительно дороже в производстве и эксплуатации по сравнению с более простым Т-90. В апреле 2024 года было официально подтверждено, что промышленность возобновила выпуск газотурбинных двигателей для танков Т-80.