Войти
Техносфера

450 кадров/с, 4K и SWIR‑камера на 20 км: В России наладили выпуск своих матриц по 180-нм технологии

548
0
+2
Матрица
Матрица.
Источник изображения: ЦНИИ «Электрон»/Ростех

Отечественные системы машинного зрения для БПЛА и роботов догнали зарубежных лидеров в своем сегменте. В России начато серийное производство светочувствительных КМОП‑сенсоров 4K собственной разработки по 180-нм технологии, работающих при температуре до минус 60 градусов Цельсия и сильных вибрациях.

Новая матрица разработана и запущена в серийное производство на предприятии «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» (Санкт-Петербург). Она предназначена для систем машинного зрения, телевизионного наблюдения и промышленной автоматизации, а также может применяться в камерах безопасности, медицинском оборудовании и промышленных датчиках. Разработка велась при господдержке по импортозамещающим программам.

Отечественная КМОП‑матрица с разрешением 4K и параметрами 2048×2048 пикселей при размере пикселя 5,3×5,3 мкм сопоставима с ведущими зарубежными образцами своего сегмента, в частности с сенсорами семейства Sony Pregius и IMX, а также продукцией компаний Onsemi, OmniVision и Teledyne e2v.

Главная особенность новой светочувствительной матрицы — уникальное сочетание миниатюризации, низкого энергопотребления и аналогового интерфейса. Эти характеристики достигнуты за счёт применения отечественной КМОП‑технологии с техпроцессом 180 нм, позволяющей интегрировать всю систему формирования изображения на одном кремниевом кристалле и снижать энергопотребление и стоимость конечных устройств.

Изделие сохраняет работоспособность в условиях экстремальных температур, повышенной вибрации и влажности, во время дождя и при резких перепадах температур — ситуациях, в которых обычные камеры начинают «шуметь» или выходить из строя. Это делает матрицу востребованной в транспортном машиностроении, нефтегазовой отрасли, спецтехнике и на объектах критической информационной инфраструктуры, включая арктические и антарктические районы Земли.

Помимо новой 4K‑матрицы, ЦНИИ «Электрон» в последние годы наладил выпуск других фотоприёмников на основе КМОП‑структур для БПЛА и систем технического зрения. В частности, предприятие серийно производит фотоприёмник с матрицей 2048×2048 пикселей, размером пикселя 5,3×5,3 мкм, спектральным диапазоном 400–900 нм и частотой кадров до 50 Гц. Устройство потребляет менее 1 Вт, оснащено глобальным/rolling‑затвором и интерфейсом LVDS, работает в диапазоне температур от –60 до +50 °C.

В декабре 2025 года представители ЦНИИ «Электрон» сообщали о ведущейся разработке новой малоформатной сверхбыстрой КМОП‑матрицы со скоростью съёмки до 450 кадров в секунду, которая будет компактной и недорогой. Это будет идеальное решение для беспилотных транспортных средств, где важна минимальная задержка получения изображения.

Ранее, в 2023 году, предприятие из Санкт-Петербурга начало производство универсальных инфракрасных телекамер (SWIR‑камер) собственной разработки. Камеры работают в ближнем инфракрасном диапазоне 0,95–1,65 мкм, обеспечивая обнаружение объектов на расстоянии до 20 км в любых погодных условиях — в полной темноте, тумане, дожде и пылевых бурях. В основе устройства лежит телевизионный датчик в герметичном вакуумном корпусе с чувствительным к излучению фотокатодом и электронно‑чувствительной матрицей — ноу‑хау ЦНИИ «Электрон».

Иван Захаров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 17:20
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 15:28
  • 15763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 10:40
  • 72
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:32
  • 1
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)
  • 11.05 01:56
  • 6
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 10.05 05:15
  • 336
Космонавтика Илона Маска