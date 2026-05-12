Рывок в авиастроении - плюс 800 вертолётов: в РФ поставили высокую планку

Российское вертолетостроение.
Россия намерена восполнить дефицит лёгких вертолётов, который составляет 800 машин. Глава Минпромторга высказался о планах развития этого направления.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах восполнить нехватку ависудов на рынке. По его словам, потребность в лёгких многоцелевых вертолётах превышает 800 машин. Это направление крайне важно для отечественной промышленности, отметил министр. Россия должна занять в нём достойное место, считает Алиханов.

«Это довольно ёмкая и интересная ниша, в которой мы обязательно должны быть представлены и поставлять эти лёгкие вертолёты», – заявил Антон Алиханов.

Министр напомнил, что после завершения выпуска Ми-1 в 1950-х годах в стране не производились вертолёты такого класса. Возрождение этого сегмента — не только восстановление компетенций, но и ответ на реальный рыночный спрос.

Заявление о планах прозвучало после успешного первого полёта Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В. Вертолёт показал характеристики универсального судна. Он подходит для пассажирских перевозок, сельхозработ, патрулирования и поисково-спасательных операций в сложных условиях. Его ключевое преимущество — полностью отечественная силовая установка, что снижает зависимость от импорта и упрощает обслуживание. Аналогичный двигатель уже используется на импортозамещённом «Ансате», что подтверждает системный подход к локализации ключевых компонентов.

Тем временем громкий проект выпуска импортозамещённого Superjet-100 приблизился к финишной черте. Ранее ИА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА» писало о приближении старта важного события в авиации. О последних этапах проекта рассказал глава Минпромторга.

Елена Василенко

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-34
Компании
Минпромторг РФ
