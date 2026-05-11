На спутниковых снимках виден ущерб, который Иран нанес американским военным базам (El Pais, Испания)

El País: Иран нанес больший ущерб военным базам США, чем ранее сообщалось

Иран нанес больший ущерб военным базам США, чем ранее сообщалось, это показали спутниковые снимки, пишет El País. Исламской Республике удалось полностью или частично уничтожить более 200 американских объектов, часть из них теперь невозможно использовать.

Марк Эспаньол, Оскар Гутьеррес (Marc Español, Óscar Gutiérrez)

С момента начала иранских ударов в ответ на американо-израильскую атаку большая часть последствий для гражданских объектов, включая аэропорты, энергетическую инфраструктуру и жилые районы, была видна всем. Однако ущерб, который нанес Тегеран американским военным базам в странах Персидского залива, до сих пор оставался практически неизвестен.

По мере того, как спадает пыль конфликта, становится очевидным, что масштабы разрушений куда шире, чем признают Соединенные Штаты. В недавнем анализе спутниковых снимков газета The Washington Post выявила 228 частично или полностью разрушенных и уничтоженных объектов. В этот список вошли казармы, топливные склады, радиолокационные установки и самолеты. В первых числах мая телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 16 американских баз были поражены в ходе ответных ударов иранского режима.

Оценить масштабы ущерба, нанесенного Ираном, сложно, поскольку с начала войны арабские государства Персидского залива запретили населению снимать атаки на видео и ввели уголовную ответственность за публикацию в интернете ролики с прилетами ракет или беспилотников. Несколько сотен человек, включая журналистов, были задержаны за нарушение этих ограничений.

США также ввели существенные ограничения. Ранее спутниковые снимки атак распространяли две американские компании: Planet Labs (штаб-квартира в Калифорнии) и Vantor (базируется в Колорадо). Однако обе с недавнего времени удалили все ранее опубликованные материалы из открытого доступа.

Изображения со спутников, которые эти две компании предоставляли в прошлом году, позволили оценить примерные последствия 12-дневной летней войны против Ирана. В частности, на тех фотографиях зафиксирован масштаб ракетных ударов по ядерным объектам ближневосточной страны.

В интервью газете El País представитель Vantor заявил, что компания "усиленно контролирует все свои данные, пока идут серьезные конфликты, чтобы обезопасить предоставляемую информацию от неправомерного использования, а также чтобы защитить гражданское население". Сотрудник уточнил, что на сегодняшний день они прекратили публиковать любые изображения, касающиеся армии США и союзных сил НАТО в регионе. Он добавил, что снимки иранской территории также не размещают.

С 8 марта компания Planet Labs также прекратила открытую публикацию спутниковых фотографий мест боевых действий в регионе. Сначала они планировали ввести 15-дневную задержку в предоставлении данных, однако сегодня она продлена на неопределенный срок. По данным Bloomberg, зона ограниченного доступа простирается от Восточного Средиземноморья вдоль побережья Сирии до южной части Ормузского пролива. CNN и The Washington Post обошли эти ограничения — в их редакционных материалах используются снимки европейской аэрокосмической компании Airbus.

Бахрейн и Кувейт

Целями иранских ударов стали 217 сооружений и 11 единиц техники, расположенных на 15 военных объектах США в странах Персидского залива. Больше половины нанесенного ущерба сосредоточены на четырех базах: штаб-квартире Пятого флота в Бахрейне, авиабазе там же, а также подразделении и штабе американской армии в Кувейте. Предыдущие расследования, результаты которых опубликованы на ресурсах CNN, выявили прилеты по еще пяти военным базам в регионе.

Одна из причин, по которой Иран мог нанести более интенсивные удары именно по Кувейту и Бахрейну — то, что власти обеих стран официально разрешили Вашингтону проводить любые наступательные операции сих территории. В общей сложности американские военные дислоцированы как минимум на 28 базах на Ближнем Востоке, включая Ирак и Иорданию. Обе страны также пострадали от действий Тегерана.

Часть ударов привела к ощутимому материальному ущербу. Среди поврежденного или уничтоженного оборудования: станция спутниковой связи в Катаре, зенитные ракетные комплексы Patriot в Бахрейне, электростанция на военной базе в Кувейте. Кроме того, пострадали современные радары ПВО THAAD в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, а также самолет-заправщик, базировавшийся в Саудовской Аравии.

Добавим к этим потерям 13 американских солдат, гибель которых Пентагон признал официально. Первые семь погибли 1 марта, в том числе шестеро в Кувейте и один в Саудовской Аравии, остальные — 12 марта в Ираке. По данным военных источников, беседовавших со СМИ, более 400 солдат получили ранения, в том числе не менее 12 — серьезные травмы.

Хотя материальный ущерб оказался существеннее, чем сообщалось ранее, эксперты предполагают, что часть ударов Тегеран мог нанести уже после того, как американские войска эвакуировали личный состав с баз и из штаб-квартир. Также ряд источников публикует гипотезу, что Вашингтон намеренно позволил Ирану атаковать часть объектов, чтобы сохранить ракеты-перехватчики для более значимых целей. СМИ подчеркивают, что потери не ставят под угрозу оперативный потенциал армии Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

Тем не менее масштабы ущерба уже оценивают в миллиарды долларов. Это прямое свидетельство того, что Соединенные Штаты недооценили потенциал ответных действийИрана. Также Пентагон оказался не готов отражать массированные атаки беспилотников-камикадзе. Представители американского командования признали, что в ближайшем будущем, скорее всего, не смогут вернуться на военные базы в регионе, которые наиболее сильно пострадали от ударов.

Одним из первых признаков того, что Тегеран создает серьезные трудности для американских военных, стала их массовая передислокация на базы, расположенные вне зоны досягаемости иранских ракет, включая Европу. Другие подразделения армии США были размещены в отелях и офисных зданиях по всему Персидскому заливу, что расценивают как явное нарушение международного гуманитарного права. На момент начала войны в регионе насчитывалось не менее 40 тысячамериканских солдат.