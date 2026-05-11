Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)

Politico: экс-глава НАТО Расмуссен призвал создать европейский оборонный блок

Бывший глава НАТО Расмуссен призывает к радикальной смене европейского курса, пишет Politico. По его мнению, Старый Свет больше не может в полной мере доверять США, что требует от него создания собственной системы обороны.

Каролина Дрютен (Carolina Drüten)

В бытность свою главой НАТО и премьер-министром Дании Андерс Фог Расмуссен всегда ратовал за тесные связи с США. Сегодня же он призывает к радикальной смене курса — и созданию нового европейского оборонного альянса, куда должна влиться и Украина.

"Сейчас мы наблюдаем распад НАТО, и это опасно, — сказал Расмуссен в интервью журналу Welt, который, наряду с Politico, входит в глобальную журналистскую сеть Axel Springer. — Президент Трамп вызвал столько сомнений в своей приверженности статье 5 и защите Европы, что для европейцев вывод лишь один: мы должны твердо встать на ноги и быть в состоянии защитить свой континент самостоятельно".

Расмуссен предложил создать формальную "коалицию желающих" из европейских стран, готовых и способных взять на себя оборону континента. "Ни ЕС, ни НАТО в настоящее время не годятся для укрепления европейской опоры в рамках альянса", — заявил он, подчеркнув, что Европе требуются "новый план обороны и новые военные возможности" и что она должна "наращивать производство оружия и боеприпасов". Эти замечания, по сути, ставят под сомнение жизнеспособность действующих планов региональной защиты НАТО — оперативной основы коллективной обороны североатлантического альянса в соответствии со статьей 5 — в случае, если участие США сократится.

По предложению Расмуссена, в новый альянс вольются лишь страны, отвечающие строгим критериям. "Страны НАТО, которые выполняют норматив в 5% расходов на оборону, должны иметь возможность участвовать, получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5, и не допустить, чтобы отдельные государства блокировали военные операции, — сказал Расмуссен. — А еще должен быть предусмотрен механизм исключения участников, не соответствующих этим условиям".

Однако Расмуссен заявил, что НАТО продолжит играть стержневую роль. "Я по-прежнему убежден, что альянс был и остается краеугольным камнем нашей обороны, а главная гарантия безопасности — это американский ядерный зонтик, — сказал он. — Но обычную оборону мы, европейцы, должны быть в состоянии обеспечить сами".

Он также призвал вписать Украину в будущую систему европейской безопасности и сделать полноправным членом нового альянса. "Сейчас мы видим, насколько оперативно Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы, — сказал Расмуссен. — Она нужна нам как защита от России".

Расмуссен прибыл в Берлин на переговоры с политическими лидерами и сказал, что уже обсуждал эту идею, но пока не получил твердой поддержки. "Да, я провожу много обсуждений. Пока я не заручился твердыми обязательствами. Но кто-то должен сдвинуть этот вопрос с мертвой точки", — добавил он.

Он добавил, что "очень приветствовал бы", если бы канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Италии Джорджей Мелони взяли на себя эту инициативу.

Призыв Расмуссена — это крутой разворот для политика, на протяжении всей карьеры связанного прочными трансатлантическими узами. Будучи премьер-министром Дании, он поддержал войну в Ираке под руководством США, а в качестве генерального секретаря НАТО последовательно отстаивал ведущую роль Америки в североатлантическом альянсе.

Смена курса, по собственному признанию, далась ему нелегко. На вопрос, каково это — переосмысливать безопасность Европы без фактического участия Вашингтона, Расмуссен ответил: "Очень болезненно. С детства я восхищался США и видел в них природного лидера свободного мира".

Но, добавил он, "мы должны скорректировать наше стратегическое мышление и ослабить зависимость от сильных мира сего — от Трампа, Путина, Си Цзиньпина". "Слишком долго мы, европейцы, опирались на дешевую энергию из России, дешевые товары из Китая и дешевую безопасность от США. Эта модель больше не работает", — заключил Андерс Фог Расмуссен.