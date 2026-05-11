Военное обозрение

Пресса США осознала, что Россия экспортирует в Иран товары через Каспийское море

Источник изображения: topwar.ru

Видимо, впервые увидевшие карту Евразии журналисты New York Times поделились со своей аудиторией открытием, что установить полную морскую блокаду непокорной Исламской Республики невозможно физически, поскольку, помимо Персидского залива, Иран обладает также выходом к Каспийскому морю. В частности, как известно, Иран обладает тремя портами на Каспии: Каспиан, Ноушехр и Амирабад.

В свою очередь, у России есть три зерновых порта на Каспии — два в Астрахани и один в Махачкале — с суммарной мощностью не менее 3 млн тонн. Еще один терминал в Махачкале мощностью 1,5 млн тонн планируется запустить в 2028 году. Кроме России еще одним экспортером зерна, имеющим выход к Каспийскому морю, является Казахстан.

Таким образом, американская блокада Ормузского пролива, вопреки ожиданиям американцев, не способна создать для Ирана угрозу продовольственного кризиса. В сложившихся условиях маршрут через Каспийское море остается наиболее безопасным для взаимной торговли между Россией и Ираном. Это комбинированный маршрут протяженностью 7200 км, использующий морские перевозки и железнодорожное сообщение, который не только позволяет осуществлять экспортно-импортные перевозки из России в Иран, но и обеспечивать дальнейший транзит в Индию, страны Персидского залива и Южной Азии.

