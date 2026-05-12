Гнев Трампа по отношению к НАТО заставляет европейских лидеров задуматься о немыслимом (The Guardian, Великобритания)

Guardian: ЕС планирует усиление своей безопасности из-за отношения Трампа к НАТО

Европейцы разуверились в том, что США захотят защищать их в случае возможного вооруженного конфликта, пишет колумнист Guardian. По его мнению, гнев Трампа по отношению к НАТО и война на Ближнем Востоке заставляют Брюссель задумываться о немыслимом.

Пол Тейлор (Paul Taylor)

Европейцы должны срочно искать способы залатать дыры в своей системе безопасности на случай, если Россия решит напасть, а США откажутся защищать своих союзников.

Война Дональда Трампа против Ирана и его выпады в адрес союзников по НАТО ускоряют разработку "плана Б" в контексте европейской безопасности на случай, если США защищать их от возможного российского нападения (Россия не планировала и не планирует нападать на страны Европы — прим. ИноСМИ).

Европа должна готовиться к возникновению внезапных уязвимостей, если капризный американский президент решит вывести ключевые военные средства до того, как европейцы разработают свои собственные альтернативы.

Европейские страны уже взяли на себя финансовую и политическую ответственность за поддержку Украины, поскольку Трамп все чаще встает на сторону Москвы и пытается принудить Киев к передаче России обширных территорий. После четырех лет конфликта большинство лидеров в Европе теперь видят в Украине военный и технологический актив для европейской обороны, а не бремя или фактор риска.

Называя НАТО "бумажным тигром", а европейских союзников — "трусами" за неспособность поддержать американо-израильскую войну против Ирана, Трамп подорвал доверие к альянсу. Объявление о частичном выводе войск из Германии, а также угрозы введения новых ограничений и санкций против европейских правительств, которые отказались предоставить свои базы или воздушное пространство для операции "Эпическая ярость", заставляют европейских лидеров задумываться о немыслимом.

Недавние события показали, что европейские страны переосмысливают свою безопасность, опасаясь будущего без поддержки Белого дома. <…>

Совсем недавно Германия приняла первую военную стратегию со времен Второй мировой войны, в которой поставила цель стать самой сильной конвенциональной армией в Европе к 2039 году. Франция начала переговоры с семью неядерными странами о распространении своих средств ядерного сдерживания на европейских партнеров. В прошлом году Лондон и Париж провели переговоры об углублении сотрудничества между двумя ядерными державами.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что французская инициатива призвана дополнить ядерное сдерживание США и НАТО, а не заменить его. Тем не менее, ясно, что неядерные страны, такие как Германия, Швеция, Нидерланды и Польша, которые ранее полностью полагались на американский ядерный зонтик, ищут новые способы сдерживания потенциальной российской ядерной угрозы.

Хотя европейские правительства увеличивают расходы на оборону, они не могут в краткосрочной перспективе воспроизвести ключевые возможности, которые им предоставляли США. Например, спутниковую разведку, наблюдение, противоракетную оборону и воздушное материально-техническое обеспечение. В том числе у них нет систем управления и связи, а также средств МТО для проведения крупной военной мобилизации без участия США через НАТО.

В понедельник послы ЕС провели первые командно-штабные учения, чтобы проверить, как они будут реализовывать на практике пакт о взаимопомощи, который пока носит в основном декларативный характер. Статья 42.7 Договора о Европейском Союзе, которая предписывает обязательство оказывать помощь и содействие всеми имеющимися средствами, формально имеет большую силу, чем известная статья 5 НАТО.

Однако этот пункт был задействован лишь однажды. Франция воспользовалась им после терактов 2015 года, что привело к трансграничному сотрудничеству полиции и спецслужб, но не к военным действиям. Целью учений была отработка действий в условиях чрезвычайных ситуаций в сфере обороны. По имеющимся данным, потенциальная роль НАТО в них не учитывалась.

Сам факт проведения таких учений вызвал споры: страны Прибалтики в частном порядке выразили обеспокоенность тем, что это может дать Вашингтону предлог для отказа от участия в обеспечении европейской безопасности. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск нарушил табу и публично задал вопрос, выполнит ли Трамп обязательства Вашингтона по НАТО в случае военной конфронтации с Россией. "Самый большой и важный вопрос Европы — готовы ли США быть такими же верными союзникам, как описано в наших договорах", — заявил он в интервью Financial Times.

В процессе перевооружения Европы также возникли новые проблемы из-за войны на Ближнем Востоке. Конфликт сильно истощил запасы ключевых видов вооружений на складах США. Из-за этого американские оборонные предприятия сообщили европейским правительствам о возможных задержках в поставках критически важных ракет ПВО, ракет большой дальности, а также боеприпасов.

Это должно было дать толчок оборонной промышленности ЕС, однако разрозненные европейские производители вооружения уже работают на пределе возможностей, не имея достаточных мощностей чтобы удовлетворить возросший спрос. Таким образом, Европа сталкивается с растущей уязвимостью при меньшей поддержке США, политической неопределенности и сокращении возможностей.

Эти вопросы должны быть основными на следующем саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре, однако европейские лидеры не захотят обсуждать свою стратегическую уязвимость с Трампом, опасаясь, что это побудит импульсивного американского лидера свернуть поддержку. Поскольку европейцы не знают, насколько они все еще могут полагаться на США, им необходимо готовиться к постепенному переводу под свой контроль проверенных структур командования НАТО, а также планирование обороны и совместные учения.

Если останется такая возможность, следует оставить пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе за представителями США, чтобы олицетворять прочную связь с американскими ядерными и неядерными вооруженными силами. Однако Европа должна срочно искать способы организации собственной обороны на случай, если Трамп уклонится от своих обязательств.

Вряд ли эта оборона будет сосредоточена вокруг ЕС из-за принципа единогласия, отсутствия военного опыта, а также потому, что ключевые союзники, такие как Великобритания, Норвегия, Турция и Канада, не являются членами союза. Если США останутся в стороне, наиболее прочной альтернативой для уязвимого континента станет Европейское оборонительное сообщество во главе с Францией, Германией и Великобританией, который будет опираться на ресурсы НАТО и ЕС, с ключевой ролью Польши и Украины.