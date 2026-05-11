Военное обозрение

Пентагон опубликовал первую порцию обещанных Трампом материалов об НЛО

Министерство войны США запустило работу специализированного портала, на котором в открытом доступе размещены ранее засекреченные американским правительством документы, фото- и видеоматериалы, а также свидетельства очевидцев о неопознанных аномальных явлениях. Это первая крупная волна рассекречивания в рамках президентской программы PURSUE.

Как известно, ранее Трамп лично поручил провести кампанию по максимальному рассекречиванию подобных материалов. Предполагается, что публикация засекреченных документов будет продолжаться на регулярной основе. На портале отмечается, что опубликованные материалы представляют собой «нерешенные случаи, природе которых правительство США пока не в состоянии дать окончательное определение». В общей сложности уже опубликовано 162 документа.

При этом в Пентагоне уточнили, что эти данные не являются подтверждением существования внеземной цивилизации, а люди «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений. Среди прочего, на сайте опубликованы, например, показания оператора дрона, который в сентябре 2023 года сообщил о замеченном в небе неопознанном объекте, источавшем очень яркий свет, и другие подобные материалы. По словам конгрессмена Тима Берчетта, уже опубликованные Пентагоном материалы по НЛО являются лишь небольшой частью от общего массива данных — самая «потрясающая часть» впереди.

