ВВС Индии совместно с DRDO провели первое летное испытание планирующего авиационного боеприпаса TARA

Логотип индийской организации DRDO.

ЦАМТО, 8 мая. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) совместно с ВВС 7 мая выполнила первое летное испытание планирующего авиационного боеприпаса Tactical Advanced Range Augmentation (TARA).

Пуск произведен с борта истребителя-бомбардировщика Jaguar у побережья штата Одиша. По данным Минобороны Индии, в ходе испытания подтверждена штатная работа всех бортовых подсистем изделия, сообщает Press Information Bureau.

TARA представляет собой модульный комплект увеличения дальности, предназначенный для конверсии неуправляемых авиационных средств поражения в управляемое оружие класса "воздух-поверхность". Комплект включает планер с раскрывающимися аэродинамическими поверхностями, систему управления и бортовую аппаратуру наведения. Применение комплекта обеспечивает увеличение дальности пуска и повышение точности поражения наземных стационарных целей при сохранении низкой удельной стоимости изделия.

Разработка TARA осуществлена Исследовательским центром "Имарат" (Research Centre Imarat, RCI, г.Хайдарабад) во взаимодействии с рядом профильных лабораторий DRDO. К реализации программы на правах индустриальных партнеров привлечены предприятия индийского ОПК.

Согласно заявлению военного ведомства, TARA является первым планирующим боеприпасом индийской разработки, в котором реализованы малозатратные технологические решения в контуре управления и конструкции планера, ориентированные на серийное производство, отмечает The New Indian Express.

Заявленное функциональное назначение изделия – поражение наземных стационарных объектов носителями тактической авиации ВВС Индии с увеличенных дистанций, вне зон действия войсковых средств ПВО малой и средней дальности. Интеграция TARA с платформой Jaguar расширяет номенклатуру авиационных средств поражения парка тактической авиации ВВС Индии. Возможности сопряжения комплекта с другими носителями, включая Су-30МКИ и LCA Tejas, в официальных материалах Министерства обороны на данный момент не раскрываются.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх направил поздравление коллективам DRDO, ВВС Индии и предприятиям-соисполнителям, квалифицировав результаты испытания как этап развития национального потенциала в сегменте высокоточного авиационного вооружения.

Программа TARA реализуется параллельно с работами DRDO по тяжелой планирующей авиабомбе LRGB Gaurav (расчетная масса – порядка 1000 кг, дальность – до 100 км, носитель – Су-30МКИ), летные испытания которой проводились в 2024-2025 гг.

Таким образом, индийский ОПК формирует линейку управляемых планирующих авиационных боеприпасов различной размерности и назначения для оснащения тактической авиации национальных ВВС.

