Немецкие эксперты: европейская оборонная автономия от США достижима при финансировании 50 млрд. евро в год

Флаги США и Евросоюза
ЦАМТО, 8 мая. Группа немецких специалистов 6 мая в Кильском институте мировой экономики представила доклад, согласно которому военно-техническая самостоятельность Европы от США достижима при ежегодных инвестициях порядка 50 млрд. долл. на протяжении десятилетия.

Совокупный объем оценивается в 150-200 млрд. евро к 2030 году и около 500 млрд. евро к 2036 году.

Методология базируется на постепенном преодолении военно-технической зависимости ЕС от США по всей цепочке – от космической разведки до управления огнем – с выделением десяти приоритетных пробелов в европейских возможностях. Погрешность стоимостных оценок заложена в диапазоне 20-30%.

Заявленный объем в 50 млрд. евро в год соответствует около одной трети планируемого ежегодного прироста европейских оборонных бюджетов (200 млрд. евро), порядка 10% совокупных военных расходов европейских стран НАТО к концу десятилетия и около 0,25% ВВП ЕС с учетом Великобритании и Норвегии.

В расчетах фиксируется, что фрагментация рынка приводит к потере 30-40% боевых возможностей на единицу вложенных средств: на вооружении стран ЕС состоят 14 типов ОБТ и 15 вариантов истребителей, при этом 70% оборонных расходов концентрируются на десяти подрядчиках (в США – менее 30%).

В докладе выделены десять приоритетных направлений замещения американских средств: системы боевого управления (C2), автономные системы и БЛА, средства поражения дальнего действия, ПВО/ПРО, космическая разведка, военные облачные вычисления, средства связи, РЭБ и боеприпасы.

Создание общеевропейской архитектуры C2 оценивается в 10-20 млрд. евро со сроком развертывания 3-4 года; наращивание масштабируемого производства автономных систем – свыше 30 млрд. евро и 3-5 лет; формирование эшелонированной ПВО/ПРО (включая противодроновые средства малой дальности и перехватчики нового поколения) – около 50 млрд. евро с выходом на начальную операционную готовность через 3-5 лет и полной – через 5-10 лет.

По оценке авторов доклада, существенный прогресс в способности действовать автономно достижим в течение 3-5 лет, "широкая автономия" – в перспективе 5-10 лет при условии политического приоритета и скоординированных усилий государств-членов. Вопрос расширения европейского ядерного сдерживания в докладе отмечен как значимый, но вынесен за рамки исследования. Имплементация предлагается не через надгосударственную структуру ЕС, а через устойчивые "ведущие коалиции" национальных государств под конкретные задачи обеспечения безопасности.

Публикация доклада совпала по времени с объявлением США о выводе части воинского контингента из ФРГ и корректировкой планов размещения КР Tomahawk на территории Германии.

Доклад учитывает ранее принятые решения – программу SAFE (150 млрд. евро кредитов ЕС на оборонные закупки) и решения саммита НАТО в Гааге о доведении военных расходов европейских стран альянса до 5% ВВП к 2035 году.

