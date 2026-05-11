Военное обозрение

В Британии разработали платформу для запуска и посадки БПЛА на движущееся судно

Британская компания WaiV Robotics представила свою новую разработку — управляемую искусственным интеллектом полностью автоматизированную посадочную платформу, способную обеспечить надежный взлет и посадку дронов на движущееся судно.

Как утверждают разработчики, система может полноценно функционировать на судах практически любого размера — для посадки на платформу достаточно длины палубы не менее 10 метров. Платформа использует программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и собственные алгоритмы управления для наведения дронов на гиростабилизированную посадочную поверхность, что исключает необходимость участия человека-оператора во время возврата. После выравнивания дроны опускаются на мягкую посадочную площадку, где механизм фиксации и разблокировки закрепляет летательный аппарат и предотвращает его скольжение или отскок от палубы в условиях сильного волнения на море.

Кроме того, система обладает модульной и масштабируемой архитектурой и может поддерживать взлет и посадку как аппаратов массой 15 килограммов, так и довольно больших дронов, масса которых превышает 300 килограммов. Система разработана для устранения традиционных ограничений развертывания, позволяя паркам беспилотников функционировать в качестве мобильных центров запуска и возврата, обеспечивающих надежную работу БПЛА.

Поскольку эксплуатация беспилотников в море осложняется постоянным движением палуб, изменением волнового режима и воздействием соленой воды, это создает дополнительные риски при запуске и возврате беспилотников. Разработанная британцами автоматизированная платформа призвана решить эту проблему и обеспечить беспрепятственное использование БПЛА в сложных условиях.

