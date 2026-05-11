Передача эсминца "Чвэ Хен" в боевой состав ВМС КНДР запланирована на середину июня 2026 года

Эсминец "Чвэ Хён", КНДР
Источник изображения: ЦТАК

ЦАМТО, 8 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении дочери Ким Чжу Э посетил эсминец "Чвэ Хен" (бортовой №51) и заслушал доклад командования ВМС КНА о результатах ходовых испытаний корабля, сообщает ЦТАК.

Визит состоялся 8 мая по завершении первого длительного перехода корабля: эсминец прошел около 120 морских миль вдоль западного побережья КНДР.

Ким Чен Ын заслушал доклад руководящего состава оборонной отрасли и командования ВМС об итогах испытаний маршевых, энергетических и навигационных систем, а также о готовности интегрированной системы управления вооружением. По итогам доклада объявлено, что передача "Чвэ Хен" в боевой состав ВМС КНДР запланирована на середину июня 2026 года.

Ранее корабль прошел цикл стрельбовых испытаний: 3-4 марта 2026 г. – первый самостоятельный выход в море и пуски стратегических крылатых ракет класса "корабль-берег"; 10 марта 2026 г. – повторный пуск крылатых ракет с поражением мишеней в Желтом море; 12 апреля 2026 г. – комплексные испытания со стрельбой двумя стратегическими крылатыми и тремя противокорабельными ракетами.

"Чвэ Хен" – головной корабль одноименного проекта ВМС КНА полным водоизмещением около 5000 т, спущен на воду 25 апреля 2025 г. на судостроительном заводе в Нампхо. Корабль оснащен универсальными вертикальными пусковыми установками для стратегических и тактических крылатых ракет, противокорабельных и зенитных ракет, а также комплексом артиллерийского вооружения. По итогам доработок, зафиксированных в ходе мартовских испытаний, расширена номенклатура ячеек ВПУ и модифицированы средства ближней ПВО.

Ранее Ким Чен Ын объявил о планах строительства двух кораблей данного класса ежегодно для ВМС КНДР. На текущий момент утверждены решения по составу систем вооружения третьего и четвертого кораблей серии. Второй корпус серии ("Кан Гон") спущен на воду в 2025 г.

Запланированная передача головного корабля в боевой состав в середине июня 2026 г. станет началом развертывания нового класса надводных кораблей ВМС КНА, отмечает NK News.

