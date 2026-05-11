NetEase: у США не хватает ресурса для распространения своего влияния на весь мир

США сворачивают глобальное присутствие: Пентагон внезапно отзывает авианосец с Ближнего Востока и выводит войска из Германии, пишет автор блога на портале NetEase. Причина банальна — у Вашингтона больше нет ресурсов, чтобы распространять свой контроль на весь мир.

США внезапно сделали два сенсационных заявления. Авианосец "Джеральд Форд", который находился в море 309 дней, в ближайшие дни покинет Ближний Восток. Помимо этого, Пентагон объявил о выводе пяти тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года. Это не ротация, а меры по облегчению собственного бремени.

Штаты поняли, что не смогут дальше держаться. Военнослужащие измотаны, арсеналы истощены. В последние годы США всегда стремились быть главным действующим лицом на Ближнем Востоке, в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Американские вооруженные силы, стиснув зубы, пытались дать отпор Ирану. Но чем дольше затягивался конфликт, тем сильнее они слабели.

Затраты на содержание американского контингента в Германии нецелесообразны. Принцип президента Дональда Трампа "Америка превыше всего" привел к сокращению зарубежных расходов. Хотя пять тысяч военнослужащих — это не слишком много, но их вывод ослабит безопасность НАТО на восточном фланге. И пусть Пентагон продолжает заявлять о приоритете сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, на самом деле Вашингтону стало тяжело поддерживать свой статус гегемона. При ограниченных ресурсах Штатам сложно реализовывать свои амбиции по сдерживанию сразу в трех региона, и их военное присутствие стремительно сокращается.

Иран воспользовался этим моментом, чтобы захватить инициативу за переговорным столом. Как только США ослабили хватку, Тегеран выдвинул план урегулирования конфликта из 14 пунктов, который включает требования о выплате репараций, полном выводе американских войск и отмены санкций. Иран использует безопасность судоходства в Ормузском проливе в качестве рычага давления на ЕС, который гораздо более уязвим в вопросе энергетической стабильности, нежели Штаты.

США сделали шаг назад, Иран — шаг вперед, а ЕС, в итоге, оказался в самом тяжелом положении. Европа переживает непростые времена. Она надеялась на укрепление экономических и оборонных связей с США через совместные проекты, но Вашингтон не разделяет ее энтузиазма. ЕС вынужден платить США за свою безопасность и самостоятельно справляться с иранской энергетической угрозой. Все это больно бьет по его финансам. За внешним единством Евросоюза скрываются серьезные разногласия и слабость.

Лидерство западного лагеря рушится, автономия Ирана укрепляется, а Европа уже пострадала. Геополитический ландшафт Ближнего Востока и Европы изменился.