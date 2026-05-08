Перемирие в дни празднования Дня Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая

Перемирие в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне вступит в силу с полуночи 8 мая и продлится до 10 мая. Об этом 7 мая сообщили в Министерстве обороны России.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в обозначенный срок все группировки российских войск, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), полностью прекратят проведение боевых действий. Также в течение этого времени будет прекращено нанесение ударов ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого атаки также не будут производиться на объекты инфраструктуры, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) и вооруженными силами в глубине территории Украины.

В Минобороны РФ призвали украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ей перемирия как в зоне СВО, так и при попытках атаковывать российские населенные пункты, ВС РФ даст адекватный ответ.

«Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева», — добавили в сообщении.

Представители Минобороны РФ в очередной раз предупредили представителей гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических миссий о необходимости своевременно покинуть город.

