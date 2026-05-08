Войти
Известия.ru

Перемирие в дни празднования Дня Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая

226
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Перемирие в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне вступит в силу с полуночи 8 мая и продлится до 10 мая. Об этом 7 мая сообщили в Министерстве обороны России.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в обозначенный срок все группировки российских войск, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), полностью прекратят проведение боевых действий. Также в течение этого времени будет прекращено нанесение ударов ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого атаки также не будут производиться на объекты инфраструктуры, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) и вооруженными силами в глубине территории Украины.

В Минобороны РФ призвали украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ей перемирия как в зоне СВО, так и при попытках атаковывать российские населенные пункты, ВС РФ даст адекватный ответ.

«Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева», — добавили в сообщении.

Представители Минобороны РФ в очередной раз предупредили представителей гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических миссий о необходимости своевременно покинуть город.

Новость дополняется

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма