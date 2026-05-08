Гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов доложил президенту об итогах работы компании в 2025 году

ЦАМТО, 7 мая. Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину об итогах работы компании в 2025 году, выполнении гособоронзаказа, развитии гражданской авиации и автомобилестроения.

Ниже приведены отдельные тезисы доклада С.Чемезова, касающиеся военной тематики (полная стенограмма беседы размещена на официальном сайте Кремля).

- В 2025 году завершился цикл предыдущей десятилетней Стратегии развития на период до 2025 года. В целом, можно сказать, мы ее успешно выполнили. На презентации показано, что выручка за 10 лет выросла в четыре раза.

- В 2025 году мы утвердили новую Стратегию до 2036 года, которая тесно увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития. Учитываем изменения внешних условий. Корпорация определила набор своих ключевых целей: это полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и, конечно, рост гражданской продукции. Не остались вне фокуса внимания и социальные показатели, а также цифровизация и роботизация производства.

- Выручка в 2025 году увеличилась на 25 проц., и сегодня составляет 4,5 трлн. руб., чуть даже больше. Численность персонала увеличилась на 4 проц.

- Сегодня 727 тыс. человек работаю в госкорпорации. Мы стали крупнейшими работодателями, вторыми после "РЖД".

- Основная наша задача – выполнение гособоронзаказа и делать все для того, чтобы приблизить нашу победу.

- Выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне – 99,5 проц., а особо востребованные образцы мы на все 100 проц. выполняем.

- Что касается новинок…В 2025 году мы начали поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня "Сарма", калибр 300 мм. Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, бронированная. Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты тоже, чтобы уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 сек.

- В прошлом году создали новый беспилотник с X-образным крылом "Скальпель". БЛА очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место.

- Барражирующие боеприпасы. Сделали новые "Куб-2" и "Куб-10" – это наш концерн "Калашников". Они с большей дальностью полета и более мощной боевой частью.

- Объем выпуска боевых самолетов с 2022 года увеличился в два раза. В частности, ОДК и ОАК в 2025 году приступили к летным испытаниям Су-57 с новым современным двигателем. Двигатель позволяет обеспечивать сверхзвуковой полет без форсажа и обладает увеличенным ресурсом, то есть дает возможность совершать более длительное количество полетов без ремонта….