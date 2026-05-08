Путин отметил рост объема гражданской продукции «Ростеха» в условиях СВО

Путин: рост гражданской продукции в условиях СВО у «Ростеха» очень хороший

Российская госкорпорация «Ростех» продемонстрировала очень хороший рост объема гражданской продукции в условиях специальной военной операции (СВО), на это 7 мая указал президент России Владимир Путин.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с главой государства в Кремле отметил, что прибыль «Ростеха» за 10 лет увеличилась в четыре раза. Производительность труда выросла на 20% за счет применения роботизированных, современных станков.

«Это очень хороший результат: в условиях СВО рост объемов производства гражданской продукции», — отметил президент.

Чемезов добавил, что темпы роста с 2015 года были 14,8%, в том числе и по гражданской продукции. По итогам 2021 года госкорпорация достигла высшего показателя в 45,5%. Выручка по гражданской продукции в целом составила 1 трлн 120 млрд рублей.

«В абсолютных цифрах она продолжает расти каждый год. И в 2025 году мы утвердили новую стратегию до 2036 года, которая тесно увязана с национальным приоритетом в сфере экономического развития. <...> 6,2 млн рублей — выработка на одного сотрудника. По сравнению с прошлым годом было 5,18. У нас выручка увеличилась на 25% и сегодня составляет 4,5 трлн», — отметил Чемезов.

В июне прошлого года на встрече с Путиным глава «Ростеха» сообщил, что в 2024 году выручка госкорпорации выросла на 27%, составив более 3 трлн рублей. Чемезов также отмечал увеличение чистой прибыли на 119%. По его словам, на тот момент она составляла 131,5 млрд рублей.

«Ростех» — российская государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Предприятие создавалось в конце 2007 года. Основные направления деятельности корпорации — машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы.