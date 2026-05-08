Подводная лодка ВМС Республики Корея завершила переход к побережью Канады в преддверии решения по тендеру CPSP

ЦАМТО, 7 мая. Подводная лодка "Тосан Ан Чхан-хо" (SS-083, проект KSS-III Batch-I) завершила трансокеанский переход и прибыла к западному побережью Канады накануне решающего этапа тендера по проекту CPSP (Canadian Patrol Submarine Project).

Пресс-служба ВМС РК 5 мая официально подтвердили завершение первого в истории национального подводного флота самостоятельного трансокеанского перехода подводной лодкой водоизмещением 3000 т. Субмарина вышла из ВМБ Чинхэ 25 марта и преодолела около 14 тыс. км до ВМБ Эскуаймолт (провинция Британская Колумбия) с промежуточными заходами для пополнения запасов на о.Гуам и Гавайские о-ва. На участке Гавайи – Виктория в состав экипажа были включены два подводника ВМС Канады.

НАПЛ "Тосан Ан Чхан-хо" является головной в серии проекта KSS-III (Batch-I). Длина корпуса составляет 83,5 м, подводное водоизмещение – около 3000 т, экипаж – 50 чел. Субмарина оснащена воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах и вертикальной ПУ для БРПЛ "Хенму-4". Разработчик и производитель – концерн Hanwha Ocean (ранее DSME).

Переход приурочен к проводимым в июне 2026 года совместным корейско-канадским военно-морским учениям и последующему участию НАПЛ в многонациональных маневрах "RIMPAC-2026" на Гавайских о-вах.

Мероприятия проходят на фоне завершающего этапа тендера CPSP общей оценочной стоимостью до 60 трлн. вон (около 40-43 млрд. долл.), предусматривающего поставку ВМС Канады до 12 НАПЛ для замены ПЛ типа Victoria, вывод которых из боевого состава запланирован на середину 2030-х гг. Консорциум Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) предлагает проект KSS-III Batch-II. Конкурентом выступает немецкая TKMS с проектом Type 212CD.

В феврале 2026 года Минобороны, МИД, Министерство торговли, промышленности и энергетики РК, ВМС РК, Hanwha Ocean и HD HHI подписали документ, подтверждающий официальную поддержку правительством РК заявки в рамках проекта CPSP. Hanwha Ocean обновила коммерческое предложение, включив пакет промышленной офсетной кооперации: соглашение с Algoma Steel (инвестиции 200 млн. долл. в предприятие в г.Су-Сент-Мари, пров.Онтарио), соглашение с Ассоциацией производителей автокомпонентов Канады (APMA) по локализации выпуска бронетехники, а также пять партнерских соглашений с канадскими компаниями и три меморандума с университетами.

Как сообщила в феврале этого года газета The Globe and Mail, Оттава может в итоге разделить контракт – по 6 НАПЛ у TKMS и Hanwha Ocean. Определение победителя тендера ожидается в июне 2026 года.