Anduril возглавит консорциум по разработке космических перехватчиков в рамках программы "Золотой купол"

Компания Anduril.
Источник изображения: Benoit Tessier / Reuters

ЦАМТО, 7 мая. Компания Anduril Industries объявила о формировании консорциума для разработки космических перехватчиков в интересах Космических сил США в рамках создания системы ПРО "Золотой купол" (Golden Dome for America).

Работы ведутся по контракту в рамках программы Space-Based Interceptor (SBI) Министерства обороны США. Согласно заявлению компании, она возглавляет группу подрядчиков, которым поручено провести разработку, испытания и поставку систем космического базирования, предназначенных для поражения баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет на траектории полета. В состав консорциума вошли Impulse Space, Inversion Space, K2 Space, Sandia National Laboratories и Voyager Technologies. Компания Impulse Space выступает субподрядчиком Anduril по интеграции орбитальных транспортных платформ.

Программа SBI относится к космическому сегменту многоуровневой системы ПРО "Золотой купол", предусматривающему развертывание орбитальной группировки ударных аппаратов кинетического и лазерного поражения, а также сенсорной группировки обнаружения и сопровождения целей. По данным Reuters, архитектура предполагает выведение на орбиту от 400 до более чем 1000 спутников раннего предупреждения и порядка 200 ударных космических аппаратов.

Контракт Anduril вписан в более широкий пакет соглашений Космических сил США. 24 апреля КС США заключили контракты с 12 компаниями суммарной стоимостью до 3,2 млрд. долл. на разработку прототипов космических перехватчиков. В число подрядчиков вошли Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, SpaceX, Anduril и дочернее предприятие Firefly Aerospace – SciTech.

Ранее, в ноябре 2025 года, Космические силы США заключили ряд контрактов меньшего объема на прототипирование перехватчиков космического базирования. Архитектура "Золотого купола" была завершена в сентябре 2025 года. По оценке бюджетного управления Конгресса США, затраты на космический сегмент системы могут составить до 542 млрд. долл. в течение 20 лет. По оценке Института американского предпринимательства, совокупная стоимость программы "Золотой купол" составит 3,6 трлн. долл.

По заявлению президента Impulse Space Эрика Ромо, программа SBI требует ускоренной разработки и применения проверенных технологических решений, что обусловливает опору консорциума на наработки коммерческого космического сектора. Anduril указывает на интеграцию в архитектуру SBI программной платформы Lattice, контракт на развитие которой на сумму 20 млрд. долл. был заключен с Пентагоном в марте 2026 года.

