Опыт войны с Ираном: ВМС США получат БЭК с комплексами ПВО ближнего перехвата

Американский промышленный конгломерат Textron объявил о модернизации гражданского беспилотного надводного судна Common Unmanned Surface Vessel (CUSV) собственного производства для нужд обороны. На морскую платформу была установлена система ПВО для борьбы с малогабаритными целями на близком расстоянии.

Основой стала адаптивная пусковая установка с вращающимся блоком вооружения (Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher-Reconfigurable, BRAWL), разработанная американской компанией Sierra Nevada Corporation. Главное преимущество комплекса ПВО в лазерном наведении, что делает его высокоточным в уничтожении воздушных объектов: дронов, крылатых ракет, вертолетов и даже самолетов в зоне поражения (до 6 км).

Длина CUSV составляет 11,7 метра, ширина 3,5 метра, водоизмещение — 11 340 кг. При автономности более 20 часов катер может развивать скорость до 55 км/час и преодолевать расстояния более 500 морских миль (926 километров). Модуль запуска BRAWL размером 1,5 на 1,5 на 2,1 метра может вмещать несколько перехватчиков, в том числе APKWS, AIM-120, IRIS-T и AIM-9. Платформа может запускаться из портов и с палуб боевых кораблей.

Безэкипажные катера с комплексами ПВО будут выступать в качестве передового заслона более крупных судов. В их задачу входит обнаружение и уничтожение воздушных целей на подлете к кораблям. Кроме того, CUSV будут служить в качестве ложных целей, минимизируя ущерб для основных боевых и вспомогательных кораблей ВМС США. Такой подход смещает противовоздушную оборону на периферию, увеличивая расстояние и время, необходимое расчетам корабельных ПВО для обнаружения целей и реагирования на них.

Разработка от Textron новая, впервые она была продемонстрирована на ежегодных военно-морских учениях Fleet Experimentation (FLEX) в начале мая нынешнего года. Можно сказать, что ВМС США пытаются решить проблему упреждающей борьбы с воздушными целями, исходя из опыта войны с Ираном, который для атак на военные суда часто использует беспилотники.