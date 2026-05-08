США отправят последние три F-14D Tomcat в музей, чтобы запчасти не попали в Иран

В американском сенате без лишнего шума прошел одобрение «Акт Мэверика». Документ разрешил передачу последних трех F-14D Tomcat из состава ВМС США в распоряжение Комиссии Космического и Ракетного центра в Хантсвилле, Алабама.

По большому счету, речь идет о списании самолетов с военного баланса. Но все не так просто. Законодатели не только разрешили поставить истребители на постамент под открытым небом. В тексте указано, что самолеты могут быть восстановлены до летного состояния.

Пентагон годами с завидным упорством уничтожал остававшиеся в строю F-14, чтобы исключить утечку запчастей в Иран. Там «Томкэты» до сих пор числятся на вооружении. ВМС США перешли на «Супер Хорнетов», и поддерживать F-14 ради трех машин – непозволительная роскошь.

Теперь энтузиасты из Хантсвилла получают не просто музейные экспонаты. Закон накладывает и жесткие ограничения: самолеты нельзя продавать, дарить или обменивать без одобрения военных. А главное – за любой полет (если он состоится) ответственность несет исключительно новый владелец.

Классический американский компромисс. С одной стороны – жест доброй воли, дань уважения авиации. С другой – Вашингтон аккуратно вывел за скобки потенциальные убытки.

На практике же полетное восстановление F-14D – задача фантастической сложности. Двигатели TF30 давно не производятся, электроника 80-х требует полной замены, а сертификация такого борта в небе США – это многолетний бюрократический ад.