Войти
Военное обозрение

США отправят последние три F-14D Tomcat в музей, чтобы запчасти не попали в Иран

204
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В американском сенате без лишнего шума прошел одобрение «Акт Мэверика». Документ разрешил передачу последних трех F-14D Tomcat из состава ВМС США в распоряжение Комиссии Космического и Ракетного центра в Хантсвилле, Алабама.

По большому счету, речь идет о списании самолетов с военного баланса. Но все не так просто. Законодатели не только разрешили поставить истребители на постамент под открытым небом. В тексте указано, что самолеты могут быть восстановлены до летного состояния.

Пентагон годами с завидным упорством уничтожал остававшиеся в строю F-14, чтобы исключить утечку запчастей в Иран. Там «Томкэты» до сих пор числятся на вооружении. ВМС США перешли на «Супер Хорнетов», и поддерживать F-14 ради трех машин – непозволительная роскошь.

Теперь энтузиасты из Хантсвилла получают не просто музейные экспонаты. Закон накладывает и жесткие ограничения: самолеты нельзя продавать, дарить или обменивать без одобрения военных. А главное – за любой полет (если он состоится) ответственность несет исключительно новый владелец.

Классический американский компромисс. С одной стороны – жест доброй воли, дань уважения авиации. С другой – Вашингтон аккуратно вывел за скобки потенциальные убытки.

На практике же полетное восстановление F-14D – задача фантастической сложности. Двигатели TF30 давно не производятся, электроника 80-х требует полной замены, а сертификация такого борта в небе США – это многолетний бюрократический ад.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
AGM-65
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма