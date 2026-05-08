Пентагон запрашивает 46 млрд. долларов на создание единой ИИ-инфраструктуры

Источник изображения: Alex Brandon / AP

ЦАМТО, 7 мая. Пентагон запрашивает 46 млрд. долл. на создание единой ИИ-инфраструктуры в 2027 финансовом году.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на бюджетные документы американского военного ведомства.

Сейчас военные ИИ-мощности США разбросаны по разным структурам и работают вразнобой. Пентагон намерен объединить их в единую засекреченную систему под полным государственным контролем.

Из этих 46 млрд. долл. крупнейшая статья расходов – 29,5 млрд. долл. на закупку суперкомпьютеров и специализированных вычислительных чипов для ИИ, выяснило "РИА Новости".

Кроме того, Минобороны запрашивает еще 12,3 млрд. долл. на строительство и модернизацию дата-центров, включая системы охлаждения, энергоснабжения и защищенные помещения для работы с секретными данными.

Отдельно 4,2 млрд. долл. предусмотрено на сопутствующее оборудование: модульные дата-центры, кабельную инфраструктуру и криптографические устройства.

Бюджет также предусматривает 2,4 млрд. долл. на засекреченные программы "ИИ-сдерживания" и 500 млн. долл. – на приоритетные проекты по внедрению ИИ в военные операции, включая киберпространство, разведку и производство.

