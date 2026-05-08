После предупреждения МИД РФ ни одно из посольств не начало эвакуацию из Киева

Западные страны и Украина реагируют на озвученное накануне МИД России предупреждение о необходимости представителей иностранных государств и международных миссий покинуть Киев. Напомним, что предупреждение было озвучено Марией Захаровой ввиду того, что Киев заявил об отказе от перемирия на 8-9 мая и пригрозил ударами в эти даты по Москве.

Украинская сторона назвала предупреждение «циничным и провокационным». На Банковой и в МИД Украины заявили, что «Россия сама нарушает режим тишины и использует риторику угроз для оправдания таких действий». Надо полагать, что угрозы ударить по центру Москвы в День Победы, по логике Киева, считать провокационными нельзя…

Международные СМИ дали относительно сдержанное освещение по поводу заявлений МИД РФ. Конкретных заявлений об эвакуации своих посольств из Киева на ближайшие дни пока не было сделано ни одной из стран.

Reuters и Al Jazeera отметили, что Мария Захарова сослалась на агрессивные и угрожающие заявления Владимира Зеленского о возможном срыве празднования в Москве. Агентства процитировали ключевой фрагмент ноты:

МИД России настоятельно призывает обеспечить заблаговременную эвакуации в связи с неотвратимостью нанесения… ответного удара по Киеву.

Французские France 24 и Le Monde описали заявление как «предупреждение иностранным дипломатам покинуть Киев в случае ударов», подчеркнув контекст односторонних российских инициатив по перемирию.

Зарубежные медиа пишут о том, что угроза со стороны МИД России, а ранее - со стороны Минобороны России, вызвали «опасения среди высших властей Украины». На Банковой,

В Верховной раде и других структурах украинской власти действительно опасаются, что удары могут быть нанесены по ним, хотя пока и бравируют своей безнаказанностью.