Военное обозрение

«Украина лидирует в гонке с ИИ»: ВСУ «обучают» дроны самим поражать цели

Источник изображения: topwar.ru

Появляется всё больше свидетельств того, что ВСУ широко используют искусственный интеллект для повышения эффективности работы операторов БПЛА. Об этом говорится в британском издании Forces News:

Применяемые ВСУ дроны используют компьютерное зрение и алгоритмы машинного обучения для идентификации и захвата цели, а затем, когда наступает подходящий момент, наносят удар точно в нужное место.

Использование машинного зрения является главным способом обеспечить невосприимчивость БПЛА к средствам РЭБ. В условиях, когда связь с оператором прерывается или подавляется, дрон переходит в полностью автономный режим. Механизм перехода беспилотников к самостоятельной работе выглядит следующим образом.

После нажатия оператором кнопки захвата цели бортовой компьютер дрона анализирует изображение в этой зоне, запоминает контуры, цвет и текстуру объекта, создавая его цифровой «отпечаток». Как только БПЛА входит в зону действия РЭБ, связь с оператором пропадает. В обычном случае дрон бы потерял работоспособность или как минимум улетел бы на заранее заданную точку.

Но беспилотник с ИИ переключается на бортовое управление, не ожидая больше внешних команд. Алгоритм сравнивает каждый новый кадр с камеры с «отпечатком» цели, который ранее он запомнил. Даже если цель движется или дрон ведёт себя неустойчиво в воздухе, ИИ корректирует курс двигателем, чтобы цель оставалась в центре кадра.

На финальном участке траектории, где помехи РЭБ наиболее сильны и оператор с высокой вероятностью может потерять управление над беспилотником, ИИ дрона осуществляет вычисления для учёта скорости сближения и манёвров цели. Это позволяет поражать объекты в самые уязвимые места (например, в зазор между ВЛД и башней танка). Ещё одним плюсом использования ИИ является то, что современные нейросети обучены распознавать технику, даже если она накрыта сетками или частично скрыта в кустах.

В ВСУ инфраструктура по обучению ИИ для дронов формируется под кураторством британских специалистов. В марте 2026 года Лондон объявил о финансировании создания Центра передового опыта в области ИИ (Defense AI Center «A1») при Минобороны Украины. На его запуск было выделено £500 тыс.

«A1» предназначен для ускорения цикла инноваций – от получения данных с фронта до внедрения готовых решений, то есть призван максимально сократить путь от сбора новых сведений до прошивки конкретного дрона. Речь идёт об обработке с помощью западных гиперскейлеров (таких как AWS, Azure, Google Cloud) миллионов кадров с БПЛА, в том числе записей, касающихся особенностей работы российских средств РЭБ.

По поводу создания «A1» в Forces News отмечается:

Украина лидирует в гонке беспилотников с ИИ и готова делиться своими данными с Британией. ВС РФ широко используют БПЛА с оптико-волоконной связью, но в области технологий ИИ они отстают.

Как указывается, Россия просто не имеет такой обширной системы облачного хранения данных (в 2024 году длительность видеоконтента с фронта составила 228 лет, сейчас эта цифра, видимо, удвоилась), как у её противника, который пользуется вычислительными мощностями Запада.

