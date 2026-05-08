Российский ракетный комплекс “Бук-М3” обеспечивает эффективную защиту от американских РСЗО HIMARS (Military Watch Magazine, США)

Работа ЗРК Бук-МЗ в ходе спецоперации по защите Донбасса
Работа ЗРК Бук-МЗ в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Российский ЗРК "Бук-М3" эффективно отражает удары американских систем HIMARS на украинском театре военных действий, пишет MWM. Этот "монстр" оснащен радиолокационными средствами обнаружения и способен бить по нескольким целям одновременно.

Вооруженные силы России эффективно применяют зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" для защиты от ударов ВСУ с использованием высокомобильных артиллерийских ракетных систем залпового огня (HIMARS). В частности, российская группировка войск "Центр" недавно задействовала их для перехвата атак с расстояния свыше 30 километров.

"В ходе боевого дежурства посты воздушного наблюдения и радиолокационные комплексы обнаружили воздушную цель. Данные были оперативно переданы расчету „Бук-М3“ группировки. Зенитчики обнаружили и захватили воздушную цель, по характеристикам которой определили снаряд РСЗО HIMARS. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет „Бук-М3“ выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, которая поразила цель на дистанции более 30 километров", — отмечается в сообщении Минобороны России.

В комплексе "Бук-М3" используется гусеничная самоходная огневая установка, и по сравнению со старыми вариантами он отличается ускоренным временем развертывания и значительно увеличенной максимальной дальностью поражения в 70 километров. Системы обычно объединяются в батальоны по три батареи в каждом, а каждая батарея насчитывает по четыре боевых машины, батарейный командирский пункт и поисковый радар.

Комплекс разрабатывался для совместной работы с механизированными пехотными или бронетанковыми формированиями и представляет собой дополнение более низкого уровня к системам большой дальности, таким как С-400, обладая при этом гораздо большей дальностью действия и превосходными противоракетными возможностями по сравнению с системами малой дальности, такими как "Панцирь-С" и "Тор-М2".

Более старые варианты "Бука" прошли обширные боевые испытания на различных театрах военных действий, при этом модификация "Бук-М1" советских времен в настоящее время находится на вооружении Украины и широко используется против российских войск.

Считается, что системы HIMARS добились ряда успехов на украинском театре военных действий. [...] Они ценятся за возможность наносить удары на большие расстояния, удобство транспортировки на трехосном грузовике, также способность стрелять как артиллерийскими, так и баллистическими ракетами ATACMS. Параллельно с поставками на Украину страны НАТО все чаще размещают их близ границ России, обеспечивая потенциал для подавления противовоздушной обороны противника на начальных этапах полномасштабной войны.

