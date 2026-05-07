Компания Google вышла из тендера Пентагона на 100 млн долларов

Google решила отказаться от участия в конкурсе стоимостью 100 млн долларов, финансируемом Пентагоном и направленном на разработку технологии управления роями автономных дронов с помощью голосовых команд. Как отмечает InfoDrone, компания успешно прошла первый этап конкурса, войдя в число финалистов, но в итоге решила отказаться от участия всего через несколько недель после подачи заявки.

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, решение принято после внутреннего обсуждения в компании: использование искусственного интеллекта в военных целях продолжает вызывать споры среди сотрудников. Хотя Google официально сослалась на нехватку ресурсов для продолжения программы, различные источники предполагают, что основная причина выхода связана с постоянно возникающими противоречиями между технологическим развитием и его потенциальным применением в автономных системах вооружения.

Конкурс, проводимый командованием Службы специальных операций и подведомственным Пентагону акселератором Defense Innovation Unit, направлен на разработку возможностей, которые позволят военным командирам управлять роями дронов с помощью голосовых команд, автоматически преобразуемых в цифровые инструкции. Цель состоит в том, чтобы продвинуться к уровню взаимодействия человека и машины, который обеспечит одновременное управление несколькими беспилотными платформами, повышая их оперативную эффективность в сложных условиях.

Программа разделена на несколько этапов, реализуемых в течение шести месяцев. Финальные стадии сфокусируются на ситуационной осведомленности о цели и на всем операционном цикле – от начала до завершения миссии. Среди компаний, отобранных для дальнейшего участия в конкурсе, – ключевые игроки технологического сектора, такие как OpenAI, Palantir и xAI.

Выход Google из проекта происходит в то время, когда компания продолжает сталкиваться с ожесточенными внутренними дебатами по поводу участия в оборонных проектах. В последние годы сотни сотрудников, особенно в области искусственного интеллекта, выражали свое несогласие с использованием технологий компании в военных системах, особенно тех, которые обладают летальным потенциалом или высокой степенью автономности.

Подобные разногласия не новы. Еще в 2018 году пентагоновский проект Maven, направленный на использование искусственного интеллекта для анализа изображений, полученных с беспилотников, вызвал внутренние протесты, в результате которых компания не продлила контракт. Однако с тех пор Google смягчила свою позицию, постепенно расширяя сотрудничество с Минобороны США в таких областях, как облачные сервисы и инструменты ИИ для несекретных задач.