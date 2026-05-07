Крах румынского правительства может больно ударить по поддержке Украины (TVP World, Польша)

TVP World: новое правительство Румынии может отказаться от поддержки Украины

Украина оказалась в зоне риска после политических изменений в Румынии, передает TVP World. Как сообщается, после падения правительства, Бухарест может радикально сменить внешнеполитический курс и отказаться от поддержки Киева.

Михал Здановский (Michał Maria Zdanowski)

Политический кризис в Румынии может ослабить один из самых важных региональных центров поддержки Украины, если внеочередные выборы укрепят позиции евроскептиков. Об этом предупредил редактор европейского отделения телеканала TVP World Марцин Заборовский после того, как законодатели свергли проевропейское правительство премьер-министра Илие Боложана.

Выступая в программе TVP World "Новости подробно", Заборовский сообщил, что Румыния — это "вторая Польша" в плане того, что она может предложить Украине, указав на ее протяженную границу, инфраструктуру на Черном море и стратегически важный порт Констанца.

Румыния также играет все более важную роль в планировании на восточном фланге НАТО, включая дискуссии о предоставлении Украине права пользоваться авиабазами в рамках гарантий безопасности.

Правительство Боложана пало во вторник, когда 281 депутат вынес ему вотум недоверия. Это намного больше требуемого минимума в 233 голоса. Данное решение поддержали вышедшие из правящей коалиции социал-демократы, а также крайне правый "Альянс за объединение румын" (AUR).

Заборовский сказал, что непосредственной причиной отставки стала программа жесткой экономии, на которой настаивал Боложан, стремившийся снизить дефицит в Румынии и обеспечить ей доступ к деньгам Евросоюза. "Пакеты мер жесткой экономии никогда не бывают популярны. Но они необходимы", — заявил он.

Румыния спешно пытается реализовать цели реформ, которые привязаны к пакету помощи ЕС на 10 миллиардов евро. Но обеспокоенность по поводу дефицита привела к усилению давления на долговые рейтинги страны и на ее валюту.

Риски для Украины

По словам Заборовского, наиболее вероятный сценарий — это попытка перестроить проевропейскую коалицию, но под руководством другого премьер-министра. Однако он предупредил, что досрочные выборы, провести которые будет трудно из-за положений конституции, наверняка пойдут на пользу AUR.

"Этот альянс не является открыто пророссийским, но он определенно более пророссийский, чем партии из состава действующей коалиции. И он антиукраинский, это точно", — сказал Заборовский.

Он добавил, что AUR подал сигнал о том, что прекратит помощь Украине и провозгласит нейтралитет в российско-украинском конфликте. "Если Румыния уйдет со сцены, это определенно навредит Украине и поможет России", — сказал Заборовский.