Поставки Patriot иссякают, и Украина торопиться создать собственный противоракетный щит (Politico, США)

Politico: Украина намерена создать замену американских ПВО совместно с Европой

Украина планирует разработать собственную систему ПВО на основе общеевропейских технологий, пишет Politico. Поводом стал дефицит американских перехватчиков, которые США использует в конфликте с Ираном, истощая свой арсенал. Однако есть загвоздка.

Вероника Мелкозерова

Киев — Украина стремится создать собственную систему противоракетной обороны, поскольку поставки американских перехватчиков, с помощью которых она обезвреживает российские баллистические ракеты, скудеют.

"Я считаю, что Европа должна быть в состоянии производить все необходимое, чтобы защититься от всего — от баллистических атак и любого другого оружия — самостоятельно", — заявил глава украинского режима Владимир Зеленский коллегам на саммите Европейского политического сообщества в Армении в понедельник.

В прошлом месяце Зеленский поставил цель создать украинскую систему противоракетной обороны "в течение года" — однако достичь ее будет нелегко.

Эти усилия вписываются в общее стремление Киева и его европейских союзников ослабить потребность в американском оружии, поскольку непредсказуемая внешняя политика Трампа чревата чрезмерной зависимостью от Вашингтона.

Война США и Израиля с Ираном обострила дефицит перехватчиков PAC-3 американского производства для систем противоракетной обороны Patriot, которые используются вооруженными силами США и их союзниками в Персидском заливе. Они же крайне необходимы Украине, поскольку доказали свою эффективность против российских баллистических ракет.

Если возникнет нехватка американского оружия, Европа не сможет производить достаточное количество альтернативных систем ПВО, будь то немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T, чтобы удовлетворить потребности Украины. Киев опирается на программу под названием "Перечень приоритетных потребностей Украины" или PURL под руководством НАТО в надежде закупить у США как можно больше PAC-3, однако одновременно продолжает работу над альтернативными решениями.

Но создать систему, способную перехватывать баллистические ракеты, непросто. Для раннего обнаружения и отслеживания целей, а также расчета траектории и наведения перехватчиков требуются мощные радары, говорится в докладе киевской военной консультационной компании Defense Express.

Перехватчики также нуждаются в передовых системах самонаведения, чтобы захватить цель и обеспечить прямое попадание. Однако, несмотря ни на что, украинские компании продвигаются вперед.

Производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы BlueBird Tech объявил о создании подразделения по разработке ракет в конце апреля, а компания Fire Point, которая выпускает украинские крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", разработала концепцию по созданию панъевропейской системы противовоздушной обороны — Проект "Фрейя", сообщил журналу Politico ее владелец Денис Штилерман.

Панъевропейская система

Проект "Фрейя" от компании Fire Point объединяет легкую ракетную установку, аналогичную той, что используется на "Фламинго", с перехватчиками FP-7 собственного производства, укомплектованными немецкими головками самонаведения от Diehl Defense.

FP-7 — это легкая композитная ракета длиной 7 метров, которая развивает скорость 1500 метров в секунду. "Это клон [российской] С-400. Она подходит для интеграции с европейскими радарами и системами управления", — объяснил Штилерман.

FP-7 изначально задумывалась как бюджетная альтернатива баллистической ракете класса "земля—земля" ATACMS от Lockheed Martin, но после некоторой доработки также может использоваться в качестве перехватчика в случае нехватки боеприпасов для существующих систем противовоздушной обороны.

Штилерман сказал, что Fire Point может "научить" европейские радары интегрироваться с FP-7 в единую противоракетную систему, которая поможет Украине и Европе ослабить зависимость от США в области противовоздушной обороны.

Еще один бонус: Украина может проводить боевые испытания ракетных систем в конфликте с Россией.

"Каждый запуск баллистической ракеты обходится примерно в 5 миллионов долларов, чтобы ее подготовить, затем испытать и перехватить. Мы предлагаем нашу систему для испытаний бесплатно", — подчеркнул Штилерман. Взамен компания хочет свободный доступ к наземным радарам и головкам самонаведения ЕС — ключевым элементам, которые Украина пока не может производить самостоятельно.

Он сказал, что видит в проекте "Фрейя" подлинно общеевропейское начинание, и даже перечислил узлы, которые можно будет внедрить в систему со всего континента: шведский Saab Giraffe 8A, французский Thales Ground Master 200/400 или немецкий Hensoldt TRML-4D в качестве радара раннего предупреждения; датский Weibel GFTR-2100/48 в качестве системы подсветки и наведения; норвежский центр распределения огневых задач Kongsberg в качестве командного пункта; и, наконец, тактический военный канал передачи данных НАТО Link 16 как основа общесистемной интеграции.

Руководитель Fire Point не уточнил, проявила ли какая-либо из этих компаний интерес к сотрудничеству над проектом "Фрейя".

Бюрократический барьер

Хотя испытания FP-7 проходят успешно, далеко не факт, что первый украинский баллистический перехватчик будет готов через год.

"Все завязано на европейской бюрократии. Нам нужна интеграция, но у нас нет радаров и головок самонаведения. Так что все зависит от того, как быстро мы их получим", — объяснил Штилерман.

Европейская бюрократия — это именно то, что грозит задушить проекты наподобие "Фрейи" в зародыше, подчеркнул научный сотрудник Королевского института международных отношений* (он же Чатем-хаус) Кир Джайлз.

"Уже общепризнано, что Украина — мировой центр опыта в области противодействия концентрированным ракетным атакам и налетам беспилотников", — отметил Джайлз.

"Но, рассуждая о Европе, трудно себе даже представить, кто бы смог продвинуться вперед в реализации подобного проекта. Для этого требуется сбросить балласт европейского законодательства и конфликтов, или, скорее, конкуренции между отдельными странами, которые обычно не позволяют подобным начинаниям сдвинуться с мертвой точки — даже при наличии очевидной угрозы в Европе", — заключил аналитик.

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.