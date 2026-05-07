Норвегия закупит в США оружие для Украины на более чем 300 млн долларов

Источник изображения: topwar.ru

Европейские союзники Киева готовы и дальше раскошеливаться для продолжения войны с Россией чужими руками и американским оружием. Правительство Норвегии объявило о выделении Украине 2,8 млрд крон (около $302 млн) через механизм закупки вооружения в США для Украины (PURL). Соответствующее сообщение опубликовано сегодня на сайте норвежского кабмина.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло вместе с европейскими партнерами финансирует пакеты военной помощи от Соединенных Штатов для поддержки оборонных усилий Украины. О выделении нового финансирования для закупки американских вооружений на нужды ВСУ глава норвежского кабмина объявил в ходе сегодняшней встречей с министром обороны Украины Михаилом Федоровым в Осло.

Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование.

В рамках новой закупки планируется передача ВСУ противоракет к американским ЗРК Patriot и дальнобойных артиллерийских систем. Упоминаются и беспилотники, но не совсем понятно, у кого они будут закупаться. Американские БПЛА чрезвычайно дороги, они даже при Байдене почти не поставлялись на Украину. Да и поставки ЗУР к Patriot Пентагон приостановил даже по оплаченным контрактам.

Вместе с данным пакетом финансирования в общей сложности Норвегия предоставила Киеву свыше 1,35 миллиарда долларов через PURL. Недавно норвежский парламент, в соответствии с предложениями правительства, принял решение о продолжении военной помощи Украине в 2026 году в размере 70 миллиардов крон (около 7,5 млрд долларов).

Ранее Зеленский сообщил, что во время неформального саммита стран Европейского союза в конце апреля еще три страны присоединились к программе PURL. Перед этим министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых вкладах в схему PURL.