Войти
Военное обозрение

Норвегия закупит в США оружие для Украины на более чем 300 млн долларов

416
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейские союзники Киева готовы и дальше раскошеливаться для продолжения войны с Россией чужими руками и американским оружием. Правительство Норвегии объявило о выделении Украине 2,8 млрд крон (около $302 млн) через механизм закупки вооружения в США для Украины (PURL). Соответствующее сообщение опубликовано сегодня на сайте норвежского кабмина.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло вместе с европейскими партнерами финансирует пакеты военной помощи от Соединенных Штатов для поддержки оборонных усилий Украины. О выделении нового финансирования для закупки американских вооружений на нужды ВСУ глава норвежского кабмина объявил в ходе сегодняшней встречей с министром обороны Украины Михаилом Федоровым в Осло.

Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование.

В рамках новой закупки планируется передача ВСУ противоракет к американским ЗРК Patriot и дальнобойных артиллерийских систем. Упоминаются и беспилотники, но не совсем понятно, у кого они будут закупаться. Американские БПЛА чрезвычайно дороги, они даже при Байдене почти не поставлялись на Украину. Да и поставки ЗУР к Patriot Пентагон приостановил даже по оплаченным контрактам.

Вместе с данным пакетом финансирования в общей сложности Норвегия предоставила Киеву свыше 1,35 миллиарда долларов через PURL. Недавно норвежский парламент, в соответствии с предложениями правительства, принял решение о продолжении военной помощи Украине в 2026 году в размере 70 миллиардов крон (около 7,5 млрд долларов).

Ранее Зеленский сообщил, что во время неформального саммита стран Европейского союза в конце апреля еще три страны присоединились к программе PURL. Перед этим министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых вкладах в схему PURL.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО