Катар намерен закупить в США ракеты для ЗРК "Пэтриот" на сумму до 4 млрд. долл.

ЦАМТО, 6 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) зенитных управляемых ракет для ЗРК "Пэтриот" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 4,01 млрд. долл.

Правительство Катара обратились к администрации США с запросом о возможности продажи 200 зенитных управляемых ракет "Пэтриот" PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile - Tactical) и 300 ракет "Пэтриот" PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).

Запрос также включает запасные части для ракет PAC-2 и PAC-3, наземное вспомогательное оборудование; секретный и несекретный ремонт и возвращение; расходные материалы для контейнеров ракет PAC-2 и PAC-3; реализацию программы обследования PAC-3; техническую, инженерную и логистическую помощь правительства США и подрядчиков; обеспечение качества; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Госсекретарь представил Конгрессу подробное обоснование наличия чрезвычайной ситуации, которая требует немедленной продажи правительству Катару вышеупомянутой продукции оборонного назначения и услуг, что соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) Закона о контроле за экспортом оружия с внесенными в него поправками.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления обороноспособности дружественной страны на Ближнем Востоке.

Отмечается, что продажа улучшит возможности Катара по противодействию существующим и перспективным угрозам, позволив участвовать в двусторонних и многосторонних мероприятиях коалиции и обеспечив совместимость с подразделениями ВС США при обучении и обороне. Катар будет применять ЗРК "Пэтриот" для расширения возможностей противоракетной обороны, защиты территориальной целостности страны и сдерживания угроз региональной стабильности.

Главными подрядчиками выбраны компании Lockheed Martin и RTX Corporation. В случае подписания компенсационных соглашений их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.