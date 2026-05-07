Захваченные американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 выставлены в КНДР после боев под Курском (Military Watch Magazine, США)

MWM: новый танк КНДР Chonma 20 превосходит передовые образцы НАТО

Трофейные "Абрамсы" и "Леопарды" теперь украшают северокорейскую столицу, пишет MWM. Ученые КНДР внимательно изучили их и уже создали танк, который уверенно бьет натовские машины.

Северокорейские государственные СМИ опубликовали изображения, подтверждающие доставку трофейной военной техники НАТО после того, как корейская народная армия в конце 2024 года была направлена для помощи российским силам в отражении наступления в Курской области. Государства-члены НАТО поставляли Украине вооружение в исключительных масштабах. В результате у российского оборонного сектора появилась возможность для анализа такой техники, как американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard 2A6, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и американские высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur. Активное участие КНДР в боевых действиях, судя по всему, привело к тому, что ее силы получили не только разведывательные данные о технике НАТО, но и прямой доступ к ней. Хотя силы стран НАТО, в том числе личный состав американской частной военной компании Forward Observation Group сыграли ключевую роль в наступлении на Курск, остается неясным, вступали ли они в бой с северокорейскими силами и насколько активно.

Неизвестно, была ли выставленная в КНДР техника НАТО захвачена подразделениями корейской народной армии, или же это сделала российская армия и передала ее в качестве жеста доброй воли. Представленная техника включает как минимум один танк Leopard 2A4 и один M1A1 Abrams, которые относятся к самым важным образцам техники, предоставленной членами НАТО Украине. Эти две модели представляют собой два наиболее распространенных типа танков НАТО, хотя оба уступают по уровню технологического оснащения как новым танкам КНДР Chonma 20, так и южнокорейским танкам K2, производящимся в больших масштабах. Примечательно, что западные типы танков не оснащены системами активной защиты, которые используются на корейских экземплярах, однако страны НАТО планируют интегрировать такие системы, закупая их у Израиля.

Ожидается, что детальное изучение уязвимостей западных танков, таких как слабые места в броне, расположение датчиков или ограничения подвижности, может повлиять на противотанковую доктрину КНДР, которая и так быстро развивается по мере стремительного внедрения новых технологий. В прошлом КНДР неоднократно демонстрировала трофейную западную военную технику, включая американский военный корабль Pueblo, а также множество самолетов, танков и другой техники, захваченной во время Корейской войны и последующих столкновений. Еще десять лет назад оборонный сектор КНДР мог подробно изучать западные танки для совершенствования собственных разработок. Однако сегодня он значительно опередил этот этап, и новые танки Chonma 20, по всей видимости, достигли уровня, близкого к современным южнокорейским и китайским моделям.

Боеспособность западных танков все чаще ставится под сомнение. По оценкам, к началу июня 2025 года украинская армия потеряла 87 процентов поставленных танков Abrams, а начиная с июня 2023 года ее танки Leopard 2 так же стремительно выходили из строя. Впоследствии Армия США отменила планы глубокой переработки конструкции Abrams и вместо этого профинансировала разработку сильно модернизированного и значительно более легкого варианта следующего поколения — M1E3 Abrams. Аналитики в целом сходятся во мнении, что устаревание традиционных западных моделей танков, выявленное в ходе боевых действий на Украине, стало основным фактором, побудившим к радикальной переработке Abrams. Ожидается, что программа M1E3 приведет к созданию танка четвертого поколения, при этом Китай в 2025 году стал первой страной, принявшей на вооружение такую технику. У КНДР пока нет такого танка, но темпы развития ее оборонного сектора позволяют предположить, что он может быть представлен к началу 2030-х годов.