Депутат Судзуки: Япония не будет поставлять Украине военную продукцию

ЦАМТО, 6 мая. Япония не будет поставлять Украине военную продукцию, заявил в интервью "РИА Новости" депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

"Япония – единственная страна "большой семерки", которая не поставляет военную продукцию на Украину. Это будет продолжаться и впредь", – сказал он.

Как напоминает агентство, правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, фактически открыв возможность поставок любых вооружений, в том числе и летальных, в третьи страны. При этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.

Поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными, но допускаются исключения из правил в особых случаях.